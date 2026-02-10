हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOcean Waves: समुद्र में कैसे उठती हैं लहरें, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Ocean Waves: समुद्र में कैसे उठती हैं लहरें, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Ocean Waves: समुद्र में लहरें उठती हुई सभी ने देखी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह लहरें कैसे उठती हैं और क्या है इसके पीछे का साइंस.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Ocean Waves: समुद्र  की लहरें वैसे तो काफी शांत लगती हैं. लेकिन जब वे धीरे-धीरे समुद्र तट पर आती हैं या फिर तूफान आता है तो पानी की ऊंची दीवारें उठने लगती हैं और काफी डरावनी नजर आती हैं. लहर बनने के पीछे का विज्ञान हवा, गुरुत्वाकर्षण और यहां तक की समुद्र के नीचे की भूवैज्ञानिक शक्तियों की ताकत को दर्शाता है.

समुद्री लहरों की मुख्य वजह 

ज्यादातर समुद्री लहरें हवा से बनती हैं. जब हवा समुद्र की सतह पर चलती है तो यह हवा और पानी के बीच घर्षण पैदा करती है. यह घर्षण हवा से ऊर्जा को पानी की सतह पर पहुंचाता है. हवा जितनी तेज होगी, जितनी देर तक चलेगी और जितना बड़ा इलाका कवर करेगी लहरें उतनी ही बड़ी और शक्तिशाली होंगी. समुद्र में तूफान ऐसी लहरें पैदा कर सकते हैं जो जमीन तक पहुंचने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं.

पानी की हलचल 

हालांकि लहरें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं लेकिन पानी खुद ज्यादातर अपनी जगह पर ही रहता है. असल में जो यात्रा करता है वह ऊर्जा है पानी नहीं. पानी के अलग-अलग कण छोटे गोलाकार रास्ते में घूमते हैं, ऊपर उठते हैं, नीचे गिरते हैं और लगभग उसी जगह पर वापस आ जाते हैं. इसे समझने का एक आम तरीका स्टेडियम में मैक्सिकन वेव है. लोग अपनी जगह पर खड़े होते हैं और बैठते हैं फिर भी लहर पूरे मैदान में घूमती हुई दिखती है. 

गुरुत्वाकर्षण की भूमिका 

लहरों को गति देने में गुरुत्वाकर्षण की भी एक बड़ी भूमिका होती है. हवा द्वारा पानी को ऊपर उठाने के बाद गुरुत्वाकर्षण उसे वापस नीचे खींचता है. इससे लहरों का लयबद्ध ऊपर नीचे होना बनता है. हवा की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के बीच यह लगातार संतुलन लहरों को उनका जाना पहचाना लुढ़कने का आकार देता है.

आकाशीय गुरुत्वाकर्षण से चलने वाली लहरें 

ज्वार भाटा हवा के बजाय गुरुत्वाकर्षण बलों की वजह से बनने वाली लहरों का एक काफी बड़ा और धीमा प्रकार है. चांद का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है. यह पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है और उच्च ज्वार पैदा करता है. सूरज भी इसमें योगदान देता है. पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान जब उसका गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलता है तो दुनिया भर में समुद्र के स्तर अनुमानित रूप से ऊपर नीचे होते हैं. 

कैसे बनती है सुनामी?

सभी लहरें हवा से नहीं बनती. कुछ सबसे विनाशकारी लहरें जैसे की सुनामी पानी के नीचे अचानक होने वाली गड़बड़ी से होती है. समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूस्खलन पानी की भारी मात्रा को विस्थापित कर सकते हैं. इसके बाद शक्तिशाली लहरें जेट जैसी गति से समुद्र में दौड़ने लगती हैं. यह लहरें उथले तटीय पानी के पास पहुंचने पर और ऊंची हो जाती हैं.

ये भी पढ़ें:  क्या नोटों पर गांधी जी की फोटो बदली जा सकती है, जानें क्या होती है इसकी प्रक्रिया

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Ocean Waves Wave Formation Wind Waves
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Petroleum Reserves: अगर तेल संकट पैदा हुआ तो कितने दिन काट लेगा भारत! देश के बाद कितना डीजल-पेट्रोल, जानें
अगर तेल संकट पैदा हुआ तो कितने दिन काट लेगा भारत! देश के बाद कितना डीजल-पेट्रोल, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Shahbaz Sharif सरकार घुटने पर, Pak टीम को भारत से खेलने का दिया आदेश| BCCI | IndVsPak
Bihar Breaking: बिजली के तार से टकराया ट्रक, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान! | Bhagalpur | ABP News
जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Petroleum Reserves: अगर तेल संकट पैदा हुआ तो कितने दिन काट लेगा भारत! देश के बाद कितना डीजल-पेट्रोल, जानें
अगर तेल संकट पैदा हुआ तो कितने दिन काट लेगा भारत! देश के बाद कितना डीजल-पेट्रोल, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
'सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा', सीएम योगी ने किया समाज को बांटने वालों से आगाह
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
बॉलीवुड
Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़
'बॉर्डर 2' के आगे ये छोटे बजट की फिल्म भी दिखा रही तेवर, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़
महाराष्ट्र
Maharashtra: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
महाराष्ट्र: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
ट्रेंडिंग
"ये तो बड़ी ढीठ है भाई" कबूतरों को बार-बार दाना खिलाने पर महिला को देना पड़ा 2 लाख रुपये जुर्माना, यूजर्स ने लिए मजे
यूटिलिटी
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget