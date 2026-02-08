हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRevenue VS Non Revenue Districts: राजस्व और गैर-राजस्व जिलों में क्या होता है अंतर, ये एक-दूसरे से कितने होते हैं अलग?

Revenue VS Non Revenue Districts: राजस्व और गैर-राजस्व जिलों में क्या होता है अंतर, ये एक-दूसरे से कितने होते हैं अलग?

Revenue VS Non Revenue Districts: भारत में दो तरह के जिले होते हैं. राजस्व और गैर राजस्व. आइए जानते हैं दोनों में क्या फर्क है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

Revenue VS Non Revenue Districts: जब भी हम भारत में जिला शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में सोचते हैं जो जमीन के रिकॉर्ड से लेकर कानून व्यवस्था तक सब कुछ संभालती है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. यह सिस्टम काफी ज्यादा लेयर्ड है. भारत का एडमिनिस्ट्रेशन राजस्व जिले और  गैर राजस्व जिले के जरिए काम करता है. इनमें से हर एक अलग-अलग मकसद के लिए बनाया गया है. आइए जानते हैं दोनों के बीच अंतर.

राजस्व जिला क्या है 

 राजस्व जिला भारत में सबसे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. इसका मकसद जमीन, रेवेन्यू और कुल मिलाकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है. यह वही जिला है जो जनगणना के डेटा, चुनाव के नक्शे और ज्यादातर सरकारी रिकॉर्ड्स में दिखता है.

राजस्व जिले का हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है. यह मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर काम करता है. उनकी जिम्मेदारियों में जमीन के रिकार्ड्स का रखरखाव, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन, आपदा प्रबंधन, वेलफेयर स्कीम को लागू करना और चुनाव करवाना शामिल है. एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए हर राजस्व जिले को आगे तहसील या फिर तालुकों में बांटा जाता है. यह स्थानीय स्तर पर रेवेन्यू का काम संभालते हैं.

आसान शब्दों में कहें तो जब सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना बनाती है, आबादी गिनती है या फिर फंड बांटती है तो वह आमतौर पर राजस्व जिले को बेस यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करती है.

गैर राजस्व जिला क्या है

गैर  राजस्व जिले खास एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं. यहां रेवेन्यू की सीमाएं हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती. यह जिले मुख्य रूप से पुलिसिंग, न्यायिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेवलपमेंट के काम के लिए बनाए जाते हैं. आम उदाहरण पुलिस जिला है. बड़े या फिर संवेदनशील इलाकों में बेहतर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्व जिले को कई पुलिस जिलों में बांटा जा सकता है. हर पुलिस जिले का हेड एसपी या फिर एसएसपी होता है. यह हेड पूरी तरह से सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जांच पर ध्यान देता है. ठीक इसी तरह डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए जिले को डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटा जा सकता है.

प्रैक्टिस में राजस्व और पुलिस जिले कैसे अलग होते हैं 

भारत के कई हिस्सों में राजस्व जिला और पुलिस जिला ओवरलैप करते हैं. यानी कि एक ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग दोनों संभालता है. मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहरों में राजस्व जिला छोटा होता है जबकि पुलिस ज्यूरिडिक्शन बड़े होते हैं.  साथ ही यह शहरी अपराध पैटर्न को संभालने के लिए जोन में  बंटे होते हैं. ज्यादा अपराध या फिर सुरक्षा चिंता वाले इलाकों में सरकार एक अलग पुलिस जिला बना सकती है भले ही राजस्व एडमिनिस्ट्रेशन मूल जिले के तहत जारी रहे. 

न्यायिक जिले की मौजूदगी 

राजस्व जिले और पुलिस जिलों के अलावा न्यायिक जिले भी होते हैं. यह जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र को तय करते हैं. कुछ मामलों में एक ही न्यायिक जिला दो या फिर दो से ज्यादा छोटे राजस्व जिलों को कवर कर सकता है.

ये भी पढ़ें: देश के किस शहर से लापता होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे? यहां देख लें पूरी लिस्ट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 08 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Revenue District India Non-revenue District Police District Meaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Asaduddin Owaisi का BJP-RSS पर हमला, कहा- 'आप अपनी बीवी से ज्यादा मुझे...'| Election 2026 | AIMIM
Delhi News : दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल हुए पूरे... 500 नई ई बसों के तोहफे से हुई शुरुआत
Murshidabad Babri Masjid: मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ा पोस्टर वॉर | VHP
PM Modi In Malaysia: मलेशिया से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवादियों की चेतावनी | Anwar Ibrahim
Surajkund Mela Accident: सूरजकुंड मेले में ऐसी लापरवाही देख डर जाएंगे...ABP ने किया एक्सपोज !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
नौकरी
अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव, अब आवेदन के समय ही करना होगा ये काम
अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव, अब आवेदन के समय ही करना होगा ये काम
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget