हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप

बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप

अक्सर लोग बाथरूम, टॉयलेट और रेस्टरूम को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन सभी शब्दों का मतलब और इस्तेमाल अलग-अलग है. सही शब्द का सही जगह पर उपयोग न करने से कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Feb 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Restroom Meaning Difference Between Bathroom And Washroom What Is Bathroom Washroom Definition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
जनरल नॉलेज
दुनिया के किस देश में चांदी सबसे सस्ती, वहां से कितनी सिल्वर लेकर आ सकते हैं भारत?
दुनिया के किस देश में चांदी सबसे सस्ती, वहां से कितनी सिल्वर लेकर आ सकते हैं भारत?
जनरल नॉलेज
6 दिन तक ना ले सांस और 1 साल तक ना खाए खाना फिर भी जिंदा रह सकता है ये जीव, जानिए ऐसा क्यों
6 दिन तक ना ले सांस और 1 साल तक ना खाए खाना फिर भी जिंदा रह सकता है ये जीव, जानिए ऐसा क्यों
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ट्रेंडिंग
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget