बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या होता है अंतर? जान गए तो शर्मिंदा होने से बच जाएंगे आप

आज के समय में जब भी नया घर, ऑफिस, माॅल या कोई कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन की जाती है तो सबसे पहले जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है. रसोई और बेडरूम की तरह ही अब बाथरूम और वॉशरूम भी किसी भी बिल्डिंग का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुके हैं. पहले इन्हें घर का छोटा सा हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब बाथरूम और वॉशरूम के बिना किसी भी बिल्डिंग की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है. वहीं अक्सर लोग बाथरूम, टॉयलेट और रेस्टरूम को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन सभी शब्दों का मतलब और इस्तेमाल अलग-अलग है. सही शब्द का सही जगह पर उपयोग न करने से कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाथरूम, रेस्टरूम और वॉशरूम में क्या अंतर होता है.

क्या होता है बाथरूम का मतलब?

बाथरूम वह जगह होती है, जहां नहाने और शरीर की साफ सफाई की सुविधा होती है. इसमें आमतौर पर शॉवर या बाथटब, वॉशबेसिन और कई बार टॉयलेट सीट भी लगी होती है. इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत में भी ज्यादातर लोग बाथरूम शब्द का इस्तेमाल नहाने और फ्रेश दोनों के लिए करते हैं. लेकिन सही मायने में बाथरूम का मतलब नहाने की जगह होता है. आपको बता दें कि विदेश में इस शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से नहाने की जगह के लिए ही किया जाता है.

वॉशरूम किसे कहते हैं?

वॉशरूम शब्द का इस्तेमाल उस जगह के लिए किया जाता है, जहां फ्रेश होने और हाथ मुंह धोने की सुविधा होती है. वॉशरूम में वॉशबेसिन, कमोड और मिरर जैसी सुविधाएं होती है, लेकिन यहां नहाने की व्यवस्था नहीं होती है. वहीं मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल और ऑफिस जैसे पब्लिक प्लेस पर आमतौर पर वॉशरूम बनाए जाते हैं. वॉशरूम बाथरूम की तुलना में छोटे होते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रेश होने और हाथ धोने के लिए किया जाता है.

क्या होता है रेस्टरूम का मतलब?

रेस्टरूम शब्द सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह कोई आराम करने की जगह होगी. लेकिन ऐसा नहीं है यह शब्द मुख्य रूप से अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब भी वॉशरूम या पब्लिक टॉयलेट ही होता है. अमेरिका में लोग पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट पूछने के लिए रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं. भारत में भी बड़े होटल और कॉरपोरेट ऑफिस में इस शब्द का उपयोग बढ़ता जा रहा है.

