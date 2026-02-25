PM Modi Israel Visit Live Updates: इजरायल में इतिहास रचेंगे पीएम मोदी, नेसेट में संबोधन, नेतन्याहू के साथ इन मुद्दों पर होगी बात
PM Modi Israel visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल यात्रा पर रवाना हो गए हैं. वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे और इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे.
PM Modi Israel visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो दिन की इजरायल यात्रा के लिए रवाना हो गए. इस यात्रा के दौरान वह अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे, इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे.
इजरायल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है. उन्होंने कहा कि इस साझेदारी में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति और विस्तार हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी मुलाकात को लेकर आशान्वित हैं. उन्होंने बताया कि यह यात्रा उनके प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रही है.
कई अहम क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है.
नेसेट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे. ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और इजरायल के बीच बढ़ते संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.
PM Modi Israel Visit Live Updates: प्रियंका गांधी ने भी उठाया सवाल
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी नेसेट को संबोधित करते समय गाजा में मारे गए निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अपने पूरे इतिहास में सही के साथ खड़ा रहा है. प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए.
PM Modi Israel Visit Live Updates: किंग डेविड होटल में पीएम मोदी के लिए डिनर
आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी येरुशलम में एक इनोवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 7.30 बजे किंग डेविड होटल में आधिकारिक रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा.
