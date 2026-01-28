हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLove Insurance: क्या होता है 'लव इंश्योरेंस', जिससे मालामाल हो गई चीन की यह महिला?

Love Insurance: क्या होता है 'लव इंश्योरेंस', जिससे मालामाल हो गई चीन की यह महिला?

Love Insurance: चीन में एक महिला को लव इंश्योरेंस के तहत इन्वेस्टमेंट का लगभग 50 गुना ज्यादा पैसा मिला है. आइए जानते हैं कि क्या है यह इंश्योरेंस.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Jan 2026 05:35 PM (IST)
Love Insurance: चीन का एक अनोखा इंश्योरेंस प्रोडक्ट अचानक से वायरल हो गया है. दरअसल एक वू नाम की महिला को उसके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का लगभग 50 गुना ज्यादा पैसा मिला है. उसने 2016 में सिर्फ 199 युआन में लव इंश्योरेंस नाम की पॉलिसी खरीदी थी. लगभग एक दशक बाद वह पॉलिसी 10,000 युआन के फाइनेंशियल फायदे में बदल गई. आइए जानते हैं कि क्या है लव इंश्योरेंस पॉलिसी.

आखिर लव इंश्योरेंस क्या है 

लव इंश्योरेंस एक कम समय तक चलने वाला लेकिन काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला प्रोडक्ट था. इसे 2015-16 के आसपास कुछ चीनी इंश्योरेंस कंपनियों ने पेश किया था. इसे हेल्थ, लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को कवर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि रोमांटिक रिश्तों के लिए बनाया गया था. इसे मुख्य रूप से कॉलेज स्टूडेंट और युवा कपल्स को बेचा जाता था. यह पारंपरिक इंश्योरेंस की तुलना में रिलेशनशिप बेस्ड शर्त की तरह ज्यादा काम करता था. इस इंश्योरेंस के पीछे का आईडिया काफी ज्यादा आसान था. अगर कोई भी कपल लंबे समय तक साथ रहता है और आखिरकार शादी कर लेता है तो उन्हें फाइनेंशियल फायदा मिलेगा. लेकिन अगर वे अलग हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगी.

पॉलिसी के पीछे की मुख्य शर्त

इस पॉलिसी के साथ एक काफी खास नियम था. इंश्योर्ड व्यक्ति को पॉलिसी में बताए गए उसी पार्टनर से एक तय समय सीमा के अंदर शादी करनी होती थी. इस समय सीमा के मुताबिक शादी खरीद की तारीख से 3 साल से पहले नहीं और 10 साल से बाद में नहीं होनी चाहिए थी. सिर्फ इसी समय के अंदर रजिस्टर्ड शादियों को ही पेमेंट के लिए वैलिड माना जाता था. 

जीतने वालों को क्या मिला 

जो कपल्स शर्त को पूरा करते थे वह कई इनाम के ऑप्शंस में से चुन सकते थे. इसमें 10,000 गुलाब, 0.5 कैरेट की हीरे की अंगूठी या लगभग 10,000 युआन का सीधा कैश पेमेंट शामिल था. इनामों को इमोशनली और साथ ही मटेरियल रूप से आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था.

क्यों पेश किया गया था ऐसा प्रोडक्ट 

अगर कंपनी के नजरिए से देखें तो यह एक कैलकुलेटर रिस्क था. उनके इंटरनल डेटा से ऐसा पता चलता है कि 98% से ज्यादा कॉलेज की रिश्ते 3 साल के अंदर टूट जाते हैं. इसका मतलब था कि ज्यादातर मामलों में इंश्योरेंस कंपनियां बिना कुछ पेमेंट किए प्रीमियम इकट्ठा कर लेंगी. सिर्फ कुछ ही कपल्स इतने लंबे समय तक साथ रहेंगे कि वह क्वालीफाई कर सकें. 

क्यों लगा था इस पर बैन 

चीनी रेगुलेटर इस कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं थे. 2017 और 2018 के बीच सरकार ने लव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया. सरकार का कहना था कि वे असली इंश्योरेंस स्कीम नहीं थे. अधिकारियों का यह तर्क था कि यह पॉलिसी असली रिस्क कवर इंस्ट्रूमेंट के बजाय जुए और मार्केटिंग हथकंडों जैसी थी.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 05:35 PM (IST)
