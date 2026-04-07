F-15 के पायलट को कितनी सैलरी देता है अमेरिका? रकम जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

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F15 Pilot Salary: हाल ही में ईरान में फंसे अपने F-15 पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया. इस ऑपरेशन में अमेरिका को सफलता हासिल हुई. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर F-15 को उड़ाने वाला पायलट कितना कमाता है? आइए जानते हैं कितनी होती है उनकी सैलरी.

रैंक और अनुभव पर निर्भर सैलरी

एक अमेरिकी एयरफोर्स फाइटर पायलट सालाना $75000 से $2 लाख तक कमा सकता है. यह सैलरी उसकी रैंक, अनुभव और इंसेंटिव पर निर्भर करती है. अमेरिकी एयरफोर्स में फाइटर पायलट कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं. उनकी मूल सैलरी रैंक के हिसाब से अलग-अलग होती है. ज्यादातर सक्रिय पायलट कैप्टन रैंक के अंतर्गत आते हैं. उनकी सालाना सैलरी $66000 से $93000 के बीच होती है. जैसे-जैसे उन्हें अनुभव मिलता है और वह मेजर रैंक पर पहुंचते हैं, उनकी कमाई बढ़कर $75000 से $100000 के बीच हो जाती है. लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल जैसे वरिष्ठ अधिकारी काफी ज्यादा कमाते हैं. उनकी सैलरी सालाना $104000 से $150000 के बीच होती है.

बोनस और इंसेंटिव से कमाई

मूल सैलरी तो कमाई का सिर्फ एक हिस्सा होती है. अमेरिकी फाइटर पायलटों को कुछ और फायदे भी मिलते हैं. इसका मुख्य हिस्सा एवियशन करियर इंसेंटिव पे होता है. यह उड़ान के अनुभव के लिए दिया जाता है और इससे हर महीने $1000 तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है. इसके अलावा स्किल्ड पायलट को सेवा में बनाए रखने के लिए रिटेंशन बोनस भी दिए जाते हैं. यह बोनस $6 लाख तक हो सकते हैं.

टैक्स फ्री भत्तों से कमाई में बढ़ोतरी

पायलट को रहने और खाने के लिए टैक्स-फ्री भत्ते भी मिलते हैं. उनकी पोस्टिंग की जगह के आधार पर ये फायदे उनकी टेक होम कमाई को काफी बढ़ा सकते हैं. ज्यादा महंगे इलाकों में सिर्फ इन भक्तों से ही एक बड़ी रकम जमा हो सकती है.

औसत सालाना इनकम

अगर सभी चीजों को मिला दिया जाता है तो अमेरिकी एयरफोर्स के एक पायलट की औसत सालाना इनकम लगभग 130000 डॉलर बन जाती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 1.09 करोड़ होती है. सीनियर अधिकारियों के लिए कुल कमाई हर साल 1.7 करोड़ से ज्यादा हो सकती है. F-15 जैसे एडवांस्ड कॉम्बैट जेट को उड़ाना इतना आसान नहीं होता. इसके लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग, बारीकी और काफी ज्यादा दबाव में काम करने की काबिलियत की जरूरत होती है.

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