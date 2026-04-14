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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSomali Shilling: सोमालिया में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 10000 कितने हो जाएंगे?

Somali Shilling: सोमालिया में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 10000 कितने हो जाएंगे?

Somali Shilling: सोमालिया की आधिकारिक मुद्रा की कीमत काफी ज्यादा गिर चुकी है. आइए जानते हैं भारत के ₹10,000 की कीमत वहां पर कितनी होगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Apr 2026 04:06 PM (IST)
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  • सोमालिया में ₹10,000 लगभग 61,385 सोमाली शिलिंग के बराबर हैं।
  • आधिकारिक करेंसी शिलिंग है, पर लेनदेन में डॉलर का अधिक प्रयोग।
  • राजनीतिक अस्थिरता से नए नोट की कमी, पुराने नोट प्रचलन में।
  • सिक्कों का प्रचलन नहीं, मोबाइल मनी से हो रहे हैं लेन-देन।

Somali Shilling: एक ऐसी दुनिया में जहां स्थिर करेंसी और डिजिटल पेमेंट का बोलबाला है सोमालिया एक अनोखा फाइनेंशियल नजारा पेश करता है. देश में आधिकारिक तौर पर सोमाली शिलिंग का इस्तेमाल होता है. लेकिन रोजमर्रा के लेनदेन की कहानी कुछ और ही होती है. आइए जानते हैं सोमालिया में भारत की ₹10,000 की कितनी कीमत होगी.

सोमालिया की आधिकारिक करेंसी

सोमालिया के अधिकारी करेंसी सोमाली शिलिंग है. मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक भारतीय रुपया 6.14 सोमाली शिलिंग के बराबर होता है. इसके आधार पर ₹10,000 लगभग 61,385 सोमाली शिलिंग के बराबर होते है.

हालांकि महंगाई और करेंसी की कीमत गिरने की वजह से इस रकम की असली खरीदने की ताकत इस बात पर काफी ज्यादा निर्भर करती है की लेन-देन सोमाली शिलिंग में किया जा रहा है या फिर यूएस डॉलर में.

दोहरी करेंसी व्यवस्था 

हालांकि सोमाली शिलिंग आधिकारिक करेंसी है लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. बड़ी खरीदारी और व्यापार के लिए डॉलर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. कई दुकानदार तो कीमत सीधे डॉलर में दिखाते हैं. 

बैंक नोट की कमी 

राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सोमालिया में नई करेंसी नोट की लंबे समय से कमी चल रही है. चलन में मौजूद ज्यादातर नोट पुराने और घिसे-पिटे हैं. इनमें 1000 सोमाली शिलिंग का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट है.

चलन में कोई सिक्का नहीं 

सोमालिया में अब सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता है. मुद्रा की घटती कीमत और उत्पादन सुविधा की कमी की वजह से सिक्के अब काम में नहीं रह गए हैं और रोजगार के लिए दिन से गायब हो गए हैं. 

सोमालीलैंड की अलग करेंसी व्यवस्था

सोमालीलैंड के उत्तर पश्चिम इलाके में सोमालीलैंड शिलिंग नाम की एक अलग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कीमत काफी कम है और छोटी-मोटी खरीदारी के लिए भी अक्सर बड़ी मात्रा में कैश की जरूरत पड़ती है. इसकी वजह से कभी-कभी लोगों को नोटों के बंडल साथ लेकर चलने पड़ते हैं. 

दिलचस्प बात यह है कि सोमालिया दुनिया की सबसे आगे चल रही मोबाइल मनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है. नकद पैसों से जुड़ी मुश्किलों की वजह से ऑनलाइन प्लेटफार्म रोजाना के लेनदेन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहे हैं. इससे कई इलाकों में डिजिटल पेमेंट नकद पैसों के मुकाबले ज्यादा आम हो गए हैं.

यह भी पढ़ें:  IPL के पहले मैच में प्रफुल्ल हिंगे को कितनी मिली मैच फीस, यह वैभव सूर्यवंशी से कम या ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 04:06 PM (IST)
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