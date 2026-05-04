Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ में बड़ी चुनौती दी.

पिछले पांच सालों में शुभेंदु की सालाना आय दोगुनी से अधिक हुई.

आय बढ़ने के बावजूद शुभेंदु की चल-अचल संपत्ति घटी.

उनके पास न कोई गाड़ी है, न ही कीमती गहने.

West Bengal Election Results 2026 Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की है. इस पूरे सियासी संग्राम में टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही घर भवानीपुर में न सिर्फ सीधी चुनौती दी, बल्कि नंदीग्राम सीट पर भी अपना दबदबा कायम रखा है. इस हाई-प्रोफाइल चुनावी मुकाबले के बीच हर कोई शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति, उनकी कमाई और उनके पास मौजूद संपत्तियों के बारे में जानना चाहता है. आइए, उनके चुनावी हलफनामे के दिलचस्प और कड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

ममता के गढ़ में शुभेंदु की हुंकार

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक किले को बीजेपी ने पूरी ताकत से हिला दिया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 192 सीटों पर अपनी मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर सिमटती दिख रही है. शुभेंदु अधिकारी इस बार दो अलग-अलग विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वह नंदीग्राम से दोबारा चुनाव मैदान में हैं, जबकि कोलकाता की सबसे चर्चित भवानीपुर सीट पर उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है. नंदीग्राम में वह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भवानीपुर में ममता बनर्जी से पीछे चल रहे हैं.

शुभेंदु अधिकारी की सालाना आय कितनी?

नंदीग्राम के उम्मीदवार के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने 30 मार्च को अपना चुनावी हलफनामा दाखिल किया था. इस एफिडेविट में उन्होंने पिछले पांच सालों की अपनी कमाई का पूरा विवरण दिया है. हलफनामे के अनुसार, उनकी सालाना आय में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनकी सालाना आय 8,13,170 रुपये थी. इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह थोड़ी घटकर 8,08,461 रुपये हो गई. साल 2022-23 में उनकी आय 8,78,400 रुपये रही. इसके बाद के वर्षों में उनकी कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ा है.

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पांच सालों की कमाई का ग्राफ

शुभेंदु अधिकारी की कमाई में साल 2023-24 में इजाफा हुआ और यह बढ़कर 10,37,160 रुपये तक पहुंच गई. सबसे बड़ा उछाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की सालाना आय बढ़कर 17,38,590 रुपये हो गई. इस तरह 2020-21 की तुलना में उनकी सालाना कमाई लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई. हालांकि, आय बढ़ने के बावजूद उनकी कुल घोषित चल और अचल संपत्तियों के मामले में बिल्कुल उल्टा रुझान देखने को मिला है, जिसने सबको चौंका दिया है.

2021 के मुकाबले घटी शुभेंदु अधिकारी की दौलत

शुभेंदु अधिकारी के हलफनामे में उनकी संपत्तियों को लेकर जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक उनकी कुल चल और अचल संपत्ति में बीते पांच सालों में गिरावट आई है. जहां साल 2021 के विधानसभा चुनाव के समय उनके पास 59.31 लाख रुपये की चल संपत्ति थी, वहीं साल 2026 के ताजा हलफनामे में उनकी चल संपत्ति घटकर मात्र 24,57,600 रुपये रह गई है. इसमें उनके जीवन बीमा (एलआईसी), म्यूचुअल फंड और अन्य विभिन्न निवेशों को भी शामिल किया गया है.

अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा

शुभेंदु अधिकारी की अचल संपत्ति पर नजर डालें तो इसमें भी 2021 के मुकाबले कमी आई है. साल 2021 में उनके पास 61.30 लाख रुपये की अचल संपत्ति थी, जो अब घटकर 46.21 लाख रुपये रह गई है. उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आलीशान बंगला नहीं है. अचल संपत्ति के नाम पर एगरा में खेती की जमीन में उनका हिस्सा है, जो उन्हें विरासत में मिली थी, और इसकी मौजूदा कीमत 1,05,000 रुपये है. इसके अलावा, नंदीग्राम में उनके नाम पर 1.98 एकड़ खेती की जमीन है, जो उन्हें दान में मिली थी, और इसकी बाजार कीमत 8,00,000 रुपये है. कुल मिलाकर उनके नाम पर 2.46 एकड़ खेती की जमीन है.

न कोई गाड़ी और न ही कोई जेवरात

राजनीति में इतनी बड़ी पकड़ रखने और ममता बनर्जी के गढ़ को हिलाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पास आज के समय में अपनी कोई निजी गाड़ी नहीं है. उन्होंने अपने हलफनामे में साफ तौर पर बताया है कि उनके पास न तो कोई चार पहिया वाहन है और न ही किसी प्रकार के कीमती सोने-चांदी के गहने या जवाहरात हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति को जोड़कर देखा जाए तो पिछले पांच सालों में उनकी कुल संपत्ति में काफी कमी दर्ज की गई है, जो कि आज के दौर के राजनेताओं के हिसाब से बेहद हैरान करने वाला तथ्य है.

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