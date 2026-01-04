Nicolas Maduro Arrest: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन पर नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोपों में एक फेडरल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा. अधिकारी बयानों के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर पहुंचे और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सजा दे सकता है या नहीं.

क्या कहते हैं आरोप

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का आरोप है कि मादुरो ने एक नार्को टेररिज्म नेटवर्क को लीड किया है या फिर उसे कोऑर्डिनेटर किया है. इसमें 2020 के आरोप पत्र में उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन आयात करने की साजिश रचने और हथियारों से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें तथाकथित कार्टेल डे सोल्स से भी जोड़ा जा रहा है.

क्या कोई अमेरिकी कोर्ट किसी विदेशी हेड ऑफ स्टेट पर मुकदमा चला सकता है

अमेरिकी कानून के मुताबिक एक बार जब कोई प्रतिवादी शारीरिक रूप से अमेरिकी हिरासत में होता है तो फेडरल कोर्ट के पास आमतौर पर मामले की सुनवाई करने का अधिकार होता है, भले ही उसे पकड़ने का तरीका अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक विवादित रहा हो. इस सिद्धांत को केर फ्रिसबी सिद्धांत कहा जाता है. इसका मतलब है कि एक प्रतिवादी की उपस्थिति मायने रखती है ना कि उसे अदालत की हिरासत में कैसे लाया गया.

हेड ऑफ स्टेट की छूट के बारे में क्या कानून है

अंतरराष्ट्रीय कानून आमतौर पर मौजूदा हेड ऑफ स्टेट को विदेशी राष्ट्रीय अदालतों में अभियोजन से छूट देता है. लेकिन अमेरिका का रुख यह है कि यह छूट यहां पर लागू नहीं होती. ऐसा इसलिए क्योंकि वाशिंगटन ने 2019 से मादुरो को वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है.

अगर मुकदमा चलता है तो क्या अमेरिका उन्हें सजा दे सकता है

यदि कोई अमेरिकी फेडरल कोर्ट मुकदमा चलाता है और जूरी दोषी फैसला सुनाती है तो कोर्ट अमेरिकी कानून के तहत सजा दे सकता है. नार्को टेररिज्म और बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के मामले में काफी लंबी जेल की सजा हो सकती है. सजा फेडरल दिशा निर्देशों और दोषी ठहराए गए मामलों पर लागू होने वाली वैधानिक अधिकतम सीमाओं के मुताबिक होगी. तो इसका सीधा सा मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कानूनों के तहत निकोलस मादुरो पर मुकदमा चला सकता है और साथ ही उन्हें सजा भी हो सकती है.

