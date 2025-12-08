Vande Mataram Debate: राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर लोकसभा में गरमा गरम बहस चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास चर्चा की शुरुआत की थी. इसके बाद गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर और आखरी में प्रियंका गांधी समेत अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी बात रखी. संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 'पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए जिए और देश के लिए ही उन्होंने दम तोड़ा. जितने दिनों तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे करीब उतने ही दिन नेहरू जेल में रहे.' प्रियंका गांधी के इस बयान के बीच आइए जानते हैं कि उनका दावा कितना सही है.

क्या है प्रियंका गांधी का पूरा बयान

प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना जिस संविधान सभा ने स्वीकार किया वह रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भीमराव अंबेडकर जैसी विभूतियों का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, लगभग उतने ही साल पंडित नेहरू ने जेल में बिताए. पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए 12 साल जेल में बताएं और उसके बाद 17 साल प्रधानमंत्री भी रहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने साल जेल में बिताए

पंडित जवाहरलाल नेहरू को आजादी की लड़ाई के हिस्से के तौर पर 1921 और 1945 के बीच 9 बार गिरफ्तार किया गया था. उनकी सबसे लंबी हिरासत अहमदनगर के किले में थी. यह हिरासत भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगस्त 1942 से जून 1945 तक चली थी. यानी कि पूरे 963 दिन. अगर पूरी सजा की बात करें तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने 3259 दिन जेल में बताए थे जो लगभग 9 साल के बराबर है. जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताबें जैसे की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यकाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद संभाला था. अगर अब तक का हिसाब लगाएं तो 2025 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 4214 दिन सेवा की है. यह अवधि 11.5 साल से ज्यादा है और अभी भी जारी है. जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया. उनसे आगे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने 17 साल तक सेवा की थी.

