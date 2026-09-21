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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअमेरिकी राष्ट्रपति को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, भारत में प्रधानमंत्री के लिए क्या रूल?

अमेरिकी राष्ट्रपति को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, भारत में प्रधानमंत्री के लिए क्या रूल?

अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के लिए ही संविधान में औपचारिक तौर पर छुट्टियों का कोई लिखित प्रावधान या तय कोटा नहीं है, दोनों ही नेता तकनीकी रूप से हर समय ऑन ड्यूटी माने जाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और अमेरिका के शासन प्रमुखों के पास पूरे देश की जिम्मेदारी होती है. अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ज्यादातर काम में व्यस्त रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले इन बड़े नेताओं को साल भर में कितनी छुट्टियां मिलती हैं. क्या वह आम सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी पर जा सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या है नियम?

अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की छुट्टियों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है. इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के लिए न तो छुट्टियों की कोई तय सीमा तय है और न ही उन्हें छुट्टी के लिए किसी की मंजूरी लेनी पड़ती है. हालांकि व्यावहारिक तौर पर राष्ट्रपति कभी भी पूरी तरह ऑफ ड्यूटी नहीं होता, क्योंकि उसे रक्षामंत्री जैसे अहम अधिकारियों के साथ रोजाना संपर्क में रहना पड़ता है और देश की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां हर रोज उनके साथ चलती हैं. यही वजह है कि जब भी कोई राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए अपने किसी निजी काम में व्यस्त हो जाता है, तो इसे आमतौर पर वर्किंग वैकेशन कहा जाता है. 

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भारत में प्रधानमंत्री के लिए क्या हैं नियम?

भारतीय संविधान में भी प्रधानमंत्री की छुट्टियों को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. आम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कैजूअल लीव जैसी व्यवस्थाएं तय हैं, जो 1998 में घटाकर साल में 8 दिन कर दी गई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री इन सामान्य सरकारी नियमों के दायरे में नहीं आते. प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक तौर पर एक ऐसी जिम्मेदारी माना जाता है, जो साल के 365 दिन बनी रहती है. इसलिए उनके लिए अलग से छुट्टी के आवेदन या मंजूरी की कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. 

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व्यावहारिक तौर पर कैसे चलता है कामकाज?

भारत में यह मान्यता रही है कि प्रधानमंत्री का पद इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे छुट्टी पर नहीं जा सकते, भले ही वे निजी यात्रा या आराम के लिए कुछ समय निकालें. हाल ही में BJP नेता अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 22 सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और वे साल के 365 दिन काम करते है.

इससे साफ है कि भारत में प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह किसी तय छुट्टी सिस्टम से नहीं, बल्कि अपनी खुद की प्राथमिकता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना से ही अपने कामकाज और आराम का संतुलन तय करता है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
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