दुर्गा पंडाल में भगदड़, बाहरी राज्यों के मृतक के परिजनों को कैसे मिलेगी बंगाल में नौकरी?

कोलकाता के प्रसिद्ध चोरबगान सार्वजनीन पंडाल में शनिवार को हुई अचानक भगदड़ ने सभी को हिलाकर रख दिया है. इस भयानक दुर्घटना में 19 दर्शनार्थियों की जान चली गई, जबकि 35 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. इस दौरान मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद के साथ-साथ सरकारी नौकरी देने का भी बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि पीड़ित परिवार किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं, तो उन्हें यह नौकरी कैसे मिलेगी?

सुरक्षा समीक्षा और सहायता पैकेज की घोषणा

इस त्रासदी के बाद राज्य के विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे पश्चिम बंगाल के प्रमुख पूजा पंडालों में सुरक्षा इंतजामों को जांचने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के शोकाकुल परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-डी श्रेणी में सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है, ताकि प्रभावित परिवारों का आर्थिक सहारा बना रहे.

क्या दूसरे राज्यों के निवासियों के लिए कोई नियम है?

पश्चिम बंगाल में सामान्य तौर पर किसी बड़े सार्वजनिक हादसे या आपदा के शिकार बने गैर-राज्यीय यानी बाहरी राज्यों के लोगों के लिए अनुकंपा पर नौकरी देने का कोई स्थायी कानूनी ढांचा या लिखित नियम उपलब्ध नहीं है. यह पूरी तरह से राज्य की तत्कालिक विशेष राहत नीति और मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली सीधी घोषणाओं पर ही निर्भर करता है. विशेष परिस्थितियों में सरकार अपने स्तर पर नीतिगत फैसला लेते हुए यह तय करती है कि अनुग्रह राहत का दायरा कितना विस्तृत होगा.

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डोमिसाइल की पाबंदी और समान अधिकार

यदि राज्य सरकार किसी भीषण दुर्घटना के बाद बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सहायता की घोषणा करती है, तो वहां निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल की कोई अनिवार्य शर्त आड़े नहीं आती है. ऐसे मामलों में मृतक भले ही पश्चिम बंगाल का मूल निवासी हो या किसी अन्य पड़ोसी राज्य का रहने वाला हो, उसके निकटतम आश्रित को नौकरी पाने का पूरा अधिकार दिया जाता है. हालिया चोरबगान पंडाल हादसे के संदर्भ में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय इसी व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है.

कैबिनेट की विशेष मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया

आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार केवल उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के पास होता है, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो, लेकिन जब कोई सार्वजनिक दुर्घटना घटती है और सरकार विशेष मानवीय आधार पर मदद देना चाहती है, तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है. मुख्यमंत्री के स्तर पर घोषणा होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाता है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपरांत ही इन नए विशेष पदों का सृजन किया जाता है.





दी जाने वाली नौकरियों का प्रकार और पात्रता

इस प्रकार की विशेष घोषणाओं के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार मुख्य रूप से ग्रुप-डी श्रेणी या होम गार्ड जैसे पदों के लिए निर्धारित होते हैं. बाहरी राज्य के आश्रित को इस नौकरी का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं. आवेदक का मृतक का वैधानिक उत्तराधिकारी (जैसे पति, पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री) होना आवश्यक है. इसके साथ ही पद के अनुरूप तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (जैसे 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) और आयु सीमा के सभी सरकारी मानदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होता है.

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