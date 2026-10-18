घर में करानी है रामलीला, जानिए कितना आता है कुल खर्च?

रामलीला सिर्फ मैदान या बड़े मंच पर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. आजकल कई परिवार नवरात्रि या दशहरे के आसपास घर, सोसायटी या मोहल्ले में छोटी रामलीला का आयोजन करते हैं. ऐसे आयोजनों की वजह से बच्चों को रामायण के बारे में जानने का मौका मिलता है और त्योहारों के महत्व को समझने का मौका भी मिलता है.

ऐसे में अगर घर पर रामलीला करवाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसे आप तय बजट में आसानी से करवा सकते हैं. हालांकि खर्च आपकी जरूरत के अनुसार बदल सकता है. आइए जानते हैं इसका कुल खर्च.

सबसे पहले तय करें बजट

घर में छोटी रामलीला कराने के लिए करीब 10 से 30 हजार रुपये के बजट में भी काम हो सकता है. अगर आप बड़ा मंच, प्रोफेशनल कलाकार, साउंड सिस्टम और खास सजावट चाहते हैं तो खर्च 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी पहुंच सकता है. इसलिए शुरुआत में यह तय कर लें कि रामलीला केवल परिवार के लिए होगी या इसमें मोहल्ले के लोग और बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल होंगे. ऐसा करने से आप आसानी से बजट तय कर सकते हैं.

मंच और सजावट का खर्च

सबसे पहले एक छोटे मंच की जरूरत होगी. घर के आंगन, छत या खाली जगह में लकड़ी या लोहे का छोटा मंच बनाया जा सकता है. अगर घर में पहले से जगह और सजावट का सामान है तो खर्च काफी कम हो जाएगा. मंच के पीछे पर्दा, कपड़ा, फूल, लाइट और कुछ सजावटी सामान लगाने पर लगभग 3 से 10 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. बहुत ज्यादा सजावट करने पर यह बजट बढ़ सकता है.

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कपड़े और मेकअप का खर्च

राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण और दूसरे पात्रों के लिए पोशाक की जरूरत होग. अगर कपड़े किराये पर लिए जाएं तो खर्च कम रह सकता है. छोटी रामलीला में करीब 3 से 8 हजार रुपये में पोशाक और सामान्य मेकअप की व्यवस्था हो सकती है. अगर घर के बच्चे और परिवार के सदस्य भूमिका निभा रहे हैं तो कई चीजें घर में मौजूद सामान से भी तैयार कर के इस खर्च को कम किया जा सकता है.

साउंड और माइक का खर्च

रामलीला में संवाद साफ सुनाई देना जरूरी है. इसके लिए माइक और स्पीकर की जरूरत होती है. छोटे आयोजन के लिए साउंड सिस्टम किराये पर लेना बेहतर होता है. एक दिन के लिए स्थानीय स्तर पर साउंड सिस्टम का किराया करीब 2 से 5 हजार रुपये हो सकता है. वहीं केवल घर पर आयोजन हो रहा है, तो घर में मौजूद साउंड सिस्टम भी मददगार हो सकता है.

कलाकारों का खर्च

अगर परिवार के लोग ही रामलीला में भूमिका निभाते हैं तो कलाकारों पर खर्च लगभग शून्य हो सकता है. लेकिन अगर बाहर से कलाकार या रामलीला मंडली बुलाई जाती है तो बजट काफी बढ़ सकता है. कलाकारों की संख्या, कार्यक्रम की अवधि और उनकी लोकप्रियता के हिसाब से फीस तय होती है. इसलिए बुकिंग से पहले पूरा पैकेज और इसमें शामिल सुविधाओं की जानकारी जरूर लें.

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