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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Mosquito Fleet: कितनी ताकतवर है ईरान की मॉस्किटो फ्लीट, जानें किन हथियारों का करती है यह इस्तेमाल

Iran Mosquito Fleet: कितनी ताकतवर है ईरान की मॉस्किटो फ्लीट, जानें किन हथियारों का करती है यह इस्तेमाल

Iran Mosquito Fleet: ईरान की मॉस्किटो फ्लीट ने मिडिल ईस्ट तनाव में सभी का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं क्या है इस फ्लीट की ताकत और यह किन हथियारों का इस्तेमाल करती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Apr 2026 06:22 PM (IST)
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  • ईरान की मॉस्किटो फ्लीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा संचालित होती है।
  • इसमें सैकड़ों तेज रफ्तार वाली हमलावर नावें शामिल हैं, जो असममित युद्ध पर आधारित हैं।
  • ये नावें 40-60 समुद्री मील की रफ्तार से दुश्मन को झुंड में घेरकर हमला करती हैं।
  • मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से लैस ये नावें बड़े युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती हैं।

Iran Mosquito Fleet: होर्मुज स्ट्रेट में तनाव ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान ईरान की सबसे अनोखी सैन्य संपत्ति की तरफ खींचा है. इसे मॉस्किटो  फ्लीट कहा जाता है. बड़े युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों पर आधारित पारंपरिक नौसेना शक्ति के उलट ईरान ने एक काफी अलग रणनीति पर ध्यान लगाया है. सैकड़ों तेज नावों का इस्तेमाल करके ईरान अपने से कई ज्यादा बड़े दुश्मनों को पछाड़ सकता है.

ईरान का मॉस्किटो फ्लीट क्या है? 

ईरान का मॉस्किटो फ्लीट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है. इसमें बड़ी संख्या में छोटी, तेज रफ्तार वाली हमलावर नावें शामिल होती हैं. ये नावें पारंपरिक नौसैनिक लड़ाइयां लड़ने के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं. इसके बजाए वे असममित युद्ध पर निर्भर होती हैं. यह एक ऐसी रणनीति होती है जहां कमजोर सेनाएं रफ्तार, संख्या और अचानक हमले का लाभ उठाकर अपने से ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों का मुकाबला करती हैं.

रफ्तार और फुर्ती 

इस बेड़े की सबसे खतरनाक विशेषता में से एक इसकी रफ्तार है. ये नावें आमतौर पर 40 से 60 समुद्री मील की रफ्तार से चलती हैं. इसी के साथ कुछ एडवांस्ड नावें 100 समुद्री मील तक की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं. अपने छोटे आकार की वजह से ये काफी ज्यादा फुर्तीली होती हैं.

झुंड वाली रणनीति 

एक के बाद एक हमला करने के बजे यह नावें एक साथ बड़ी संख्या में हमला करती हैं. इससे दुश्मन के रक्षा प्रणालियों में अफरा तफरी मच जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे एडवांस्ड नौसेनिक टेक्नोलॉजी भी एक साथ सैकड़ों तेज रफ्तार वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें बे-असर करने में मुश्किलों का सामना करती हैं. 

किन हथियारों का इस्तेमाल करता है यह फ्लीट? 

ये जहाज रोधी मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट  प्रोपेलड ग्रेनेड से लैस होती हैं. इससे ये बड़े युद्धपोतों को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती हैं. आमने-सामने की लड़ाई के लिए इन पर भारी मशीन गन लगी होती हैं. इसी के साथ कुछ नावें समुद्री बारूदी सुरंग भी बिछा सकती हैं. 

इसी के साथ ये कामिकाजे ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं. इसके अलावा ईरान इन नावों के साथ-साथ छोटी पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल करता है. इससे पानी के नीचे से छिपकर हमले करना मुमकिन हो जाता है.

यह भी पढ़ें:  स्पेन में होते हुए भी यूके का हिस्सा है यह शहर, जानिए क्या है जबल अल तारीक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 06:22 PM (IST)
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Iran Navy Iran Mosquito Fleet Irgc Navy
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