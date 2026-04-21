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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJabal Al Tariq: स्पेन में होते हुए भी यूके का हिस्सा है यह शहर, जानिए क्या है जबल अल तारीक?

Jabal Al Tariq: स्पेन में होते हुए भी यूके का हिस्सा है यह शहर, जानिए क्या है जबल अल तारीक?

Jabal Al Tariq: स्पेन के दक्षिणी छोर पर एक ऐसा इलाका है जो स्पेनिश नहीं है. यह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है. आइए जानते हैं कौन सी है वह जगह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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Jabal Al Tariq: आपको यह सुनकर शायद हैरानी हो लेकिन स्पेन के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा इलाका असल में स्पेनिश नहीं है. यह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है. आज इस जगह को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है लेकिन इसका असली नाम जबल अल तारीक है. इसका दिलचस्प इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है. पुराने जमाने की जीतों से लेकर आज की भू राजनीति तक जिब्राल्टर दुनिया के सबसे अनोखे इलाकों में से एक है.

जबल अल तारीक क्या है? 

जबल अल तारीक शब्द अरबी भाषा से आया है. इसमें जबल का मतलब पहाड़ है और तारीक मुस्लिम सेनापति तारीक इब्र जियाद के नाम से लिया गया है. इसका शाब्दिक अर्थ तारीक का पर्वत बनता है. 711 ईस्वी में तारीक इब्र जियाद ने इसी जगह से समुद्र पार कर स्पेन पर विजय की शुरुआत की थी. समय के साथ भाषा के लिहाज से जबल अल तारीक बदलकर जिब्राल्टर बन गया. 

जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा क्यों है? 

स्पेन से जमीन के रास्ते जुड़े होने के बावजूद जिब्राल्टर एक ब्रिटिश विदेशी इलाका है. इसकी कहानी 1713 से शुरू होती है. स्पेन ने यूट्रेक्ट की संधि के तहत जिब्राल्टर ब्रिटेन को सौंप दिया था. आज भी स्पेन इस इलाके पर अपना हक जताता रहता है. लेकिन जिब्राल्टर पर ब्रिटेन का ही कब्जा है. यहां इसके अपनी सरकार है और इसे अंदरूनी मामलों में पूरी आजादी मिली हुई है.  हालांकि रक्षा और विदेश मामले यूनाइटेड किंगडम ही संभालता है.

दुनिया के व्यापार का नियंत्रण 

यह जिब्राल्टर स्ट्रेट के मुहाने पर बसा है. यह एक ऐसा रास्ता है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे ज्यादा रणनीतिक महत्व वाले चोक पॉइंट्स में से एक बन गया है. यहां से दुनिया का एक बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है. ऐतिहासिक रूप से इसे हरक्यूलिस के खंभों में से एक भी माना जाता था. 

एक अलग पहचान वाला इलाका 

हालांकि यह यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है फिर भी जिब्राल्टर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इसकी अपनी संसद है. यह अपनी करेंसी के तौर पर जिब्राल्टर पाउंड का इस्तेमाल करता है और यहां के लोग आमतौर पर अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों भाषा बोलते हैं. यहां के स्थानीय लोग लानिटो नाम की अनोखी मिली जुली भाषा भी बोलते हैं. इस भाषा में कई यूरोपीय भाषाओं के शब्द शामिल है.

यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद जिब्राल्टर की स्थिति काफी ज्यादा पेचीदा हो गई. हालांकि स्पेन के साथ इसकी सीमा को काफी हद तक खुला रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों और सामान की आवाजाही बिना किसी रूकावट के जारी रह सके.

यह भी पढ़ें: भारत में जैसे UPSC, वैसे नेपाल में क्या? वहां सिविल सर्विस में कैसे मिलती है जॉब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Gibraltar Jabal Al Tariq Uk Territory
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