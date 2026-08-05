फिल्म-कर्ज... किन तरीकों से पैसा कमाते हैं उदयनिधि, उनके पास कितना पैसा?

Udhayanidhi Stalin Net Worth Assets: तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. तंजावुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर दिए विवादित बयान के मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने पूछताछ के बाद जमानत पर रिहा कर दिया है. मद्रास हाई कोर्ट के दखल के बाद हुई इस कार्रवाई के केंद्र में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की शिकायत थी. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अब उदयनिधि स्टालिन की संपत्ति और कमाई के जरियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आइए समझते हैं उनकी संपत्ति का पूरा ब्योरा.

कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं उदयनिधि?

कानूनी दांव-पेच के बीच उदयनिधि स्टालिन की संपत्ति के आंकड़े भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. चुनाव आयोग को दिए गए आधिकारिक नामांकन हलफनामे के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने अपनी कुल संपत्ति 20.64 करोड़ रुपये घोषित की है. उनकी यह संपत्ति उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा अपने चुनावी हलफनामे में घोषित 6.25 करोड़ रुपये की संपत्ति से तीन गुना से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति में 12.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और लगभग 7.72 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. इसके अलावा अचल संपत्तियों पर 42.92 लाख रुपये का निर्मित ढांचा भी दर्ज है.

गाड़ियां, बैंक खाते और कर्ज

रिपोर्ट्स बताती हैं कि उदयनिधि स्टालिन के पास महंगी गाड़ियों और बैंक बैलेंस का अच्छा-खासा कलेक्शन है. उनके पास करीब 1 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर और लगभग 23 लाख रुपये मूल्य की टोयोटा इनोवा कार मौजूद है. नकदी और बैंक खातों की बात करें तो उनके पास हाथ में 50,000 रुपये नकद हैं, जबकि अलग-अलग बचत खातों में करीब 23 लाख रुपये की राशि जमा है. चुनावी नियमों का सही तरीके से पालन करने और चुनाव संबंधी खर्चों का अलग हिसाब रखने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपये का एक विशेष बैंक खाता भी खोल रखा है. वहीं अगर देनदारी या कर्ज की बात करें तो उन पर केवल 1.55 लाख रुपये का बकाया है.

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कितनी है अचल संपत्ति?

अचल संपत्ति के मद में उदयनिधि स्टालिन ने अपनी जमीनों और इमारतों का विस्तृत ब्योरा दिया है. हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास चेन्नई के पास स्थित सुंगुवरचथिराम क्षेत्र में 10.47 एकड़ कृषि भूमि है. खेती की इस जमीन के अलावा उनके पास चेन्नई के प्रमुख और महंगे इलाके वेलाचेरी में 2,400 वर्ग फुट में फैला एक आवासीय परिसर यानी मकान भी है.

उदयनिधि की कमाई के कितने स्रोत?

राजनीति में आने से पहले और राजनीति के दौरान भी उदयनिधि स्टालिन की कमाई का मुख्य जरिया तमिल फिल्म उद्योग रहा है. उनके वित्तीय खुलासों के अनुसार वह मुख्य रूप से फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं. उनकी आय का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत उनकी अपनी फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी रेड जायंट मूवीज (Red Giant Movies) है. उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत साल 2008 में की थी. इस बैनर के माध्यम से उन्होंने तमिल सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया और बड़े स्तर पर फिल्मों का वितरण करके करोड़ों रुपये का कारोबार किया है.





एक्टिंग, ब्याज, सैलरी और पत्नी की आय

फिल्म निर्माण के साथ-साथ उदयनिधि ने कई तमिल फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया है. उनकी फिल्म 'ओरु कल ओरु कन्नडी' काफी सफल रही थी और एक्टिंग के जरिए उन्हें भारी-भरकम फीस मिलती थी. हालांकि राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने और विधायक/मंत्री बनने के बाद उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना छोड़ दिया. वर्तमान में उनकी आय के अन्य जरियों में बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज, कंपनियों से मिलने वाला लाभांश, कृषि भूमि से होने वाली आय और विधायक या मंत्री के रूप में मिलने वाला आधिकारिक सरकारी वेतन शामिल है. इसके अलावा उनकी पत्नी कृतिगा उदयनिधि भी मीडिया, फिल्म निर्देशन और अपने स्वतंत्र व्यावसायिक निवेशों के माध्यम से अलग से अच्छी कमाई करती हैं.

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