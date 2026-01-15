दुनिया में किस देश पर कितना है कर्ज? जानें टॉप-10 कर्जदार देशों के नाम

दुनियाभर की इकोनॉमी 2025 में भारी दबाव से गुजरी है. महंगाई, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच देशों का कर्ज भी लगातार बढ़ा है. वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण चिंता का विषय बना है. इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. आईएमएफ के अनुसार 2030 तक दुनिया का कुल सार्वजनिक कर्ज वैश्विक GDP के 102.3 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. इसी रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर 2025 में उन देशों की लिस्ट सामने आई थी, जिन पर अपनी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज है. इस लिस्ट को कर्ज से GDP अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है. ऐसे में चलिए अब आपको उन टॉप-10 देशाें के नाम बताते हैं जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है.

सबसे ज्यादा कर्ज वाले टॉप-10 देश

1. जापान सबसे कर्जदार देश

इस लिस्ट में जापान पहले स्थान पर है. तकनीकी रूप से उन्नत और विकसित देश होने के बावजूद जापान पर कर्ज का बोझ उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा है. आईएमएफ के अनुसार जापान का कुल कर्ज उसकी GDP का करीब 236 प्रतिशत है.

2. सूडान दूसरे नंबर पर

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर सूडान है, जहां वर्षों से जारी राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध ने देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह कमजोर कर दिया है. सूडान पर उसकी GDP का 221.5 प्रतिशत कर्ज है. सूडान में युद्ध और कमजोर प्रशासन के चलते आय कम हुई, जबकि कर्ज लगातार बढ़ता चला गया.

3. सिंगापुर पर भी भारी कर्ज

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिंगापुर है. एशिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले सिंगापुर पर जीडीपी के मुकाबले 175.6 प्रतिशत कर्ज है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सिंगापुर का कर्ज मॉडल अलग है.

4. यूरोप के देश ग्रीस पर भी भारी कर्ज

यूरोप में सबसे ज्यादा कर्ज झेलने वाला देश ग्रीस इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है. 2010 की आर्थिक मंदी के बाद से ग्रीस लगातार कर्ज और सुधारों के बीच जूझ रहा है. वहीं ग्रीस पर उसकी जीडीपी का करीब 147.7 प्रतिशत कर्ज है.

5. बहरीन भी टॉप-10 कर्जदार देशों में शामिल

खाड़ी देश बहरीन कर्जदार देशों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सीमित संसाधनों के कारण बहरीन की अर्थव्यवस्था दबाव में रही है. जिसका नतीजा यह हुआ है कि बहरीन पर उसकी जीडीपी का 142.5 प्रतिशत कर्ज हो गया.

6. इटली पर भारी कर्ज

इस लिस्ट में छठे नंबर पर इटली है, जो यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. दरअसल लंबे समय से कमजोर आर्थिक विकास, बेरोजगारी और बढ़ते सरकारी खर्च ने इटली को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है.

7. मालदीव भी भारी कर्जदार देश

इस लिस्ट में सातवें नंबर पर भारत का पड़ोसी देश मालदीव है. मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है. कोविड और वैश्विक मंदी के बाद पर्यटन में आई गिरावट ने मालदीव को भारी कर्ज की ओर धकेल दिया. फिलहाल मालदीव पर जीडीपी का 131.8 प्रतिशत कर्ज है.

8. अमेरिका भी टॉप-10 में शामिल

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है. बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका पर जीडीपी के मुकाबले 125 प्रतिशत कर्ज है.

9. सेनेगल कर्जदार देशों में नौवें नंबर पर

कर्जदार देशों की लिस्ट में सेनेगल नौवें स्थान पर है. बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विकास योजनाओं के लिए, लिए गए कर्ज ने सेनेगल की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है. सेनेगल पर जीडीपी का 122.9 प्रतिशत कर्ज है.

10. फ्रांस भी भारी कर्ज में

टॉप-10 की लिस्ट में फ्रांस दसवें स्थान पर है. सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ और कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च के चलते फ्रांस की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है. आईएमएफ के अनुसार फ्रांस पर जीडीपी का 116.5 प्रतिशत कर्ज है.

ये भी पढ़ें-क्या है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिस पर निशाना साधकर दुनिया को घुटनों पर ला सकता है ईरान?