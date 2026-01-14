हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिस पर निशाना साधकर दुनिया को घुटनों पर ला सकता है ईरान?

क्या है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिस पर निशाना साधकर दुनिया को घुटनों पर ला सकता है ईरान?

होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण लेकिन बहुत जरूरी समुद्री मार्ग है. यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Jan 2026 12:05 AM (IST)
ईरान एक बार फिर दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. देश के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है. ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान का होर्मुज जल डमरूमध्य भी चर्चा में आ गया है. इससे पहले भी ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कई बार चेतावनी दे चुका है.

से लेकर जानकारों का भी कहना है कि अगर इस अहम समुद्री रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है, तो उसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है जिस पर निशाना साधकर ईरान दुनिया को घुटनों पर ला सकता है.

क्या है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जल डमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण लेकिन बहुत जरूरी समुद्री मार्ग है. यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. इसकी कुल लंबाई करीब 161 किलोमीटर है, जबकि सबसे संकरे हिस्से में चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर रह जाती है. वहीं इसकी शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में बहुत सीमित है, जिससे यह इलाका रणनीतिक रूप से और भी संवेदनशील बन जाता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य को कहा जाता है दुनिया की तेल नस?

इस जल डमरूमध्य से रोजाना दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है. सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार यहां से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचता है. यही वजह है कि होर्मुज में जरा सा भी तनाव दुनियाभर में तेल कीमतों को झटका दे सकता है. इसके अलावा होर्मुज जल डमरूमध्य के आसपास कई जरूरी बंदरगाह स्थित है. ईरान का बंदरगाह अब्बास एक प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक बंदरगाह है. वहीं यूएई का फुजैरा तेल भंडारण और शिपिंग का बड़ा केंद्र माना जाता है. ओमान का सोहर बंदरगाह और कतर का रास लफ्फान एलएनजी निर्यात के लिए खास माने जाते हैं. इन सभी की निर्भरता किसी न किसी रूप में इसी समुद्री रास्ते पर है.

क्या ईरान इसे बंद कर सकता है?

संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के अनुसार, देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक नियंत्रण रख सकते हैं. वहीं होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से में यह क्षेत्र ईरान और ओमान के जलक्षेत्र में आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम विदेशी जहाजों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार की गारंटी भी देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पूरी तरह से इस जलडमरूमध्य को बंद करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह जहाजों को परेशान कर अस्थायी रुकावट पैदा कर सकता है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 14 Jan 2026 12:05 PM (IST)
Strait Of Hormuz What Is Strait Of Hormuz Iran Strait Of Hormuz Threat
