क्या है होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिस पर निशाना साधकर दुनिया को घुटनों पर ला सकता है ईरान?

ईरान एक बार फिर दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. देश के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है. ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान का होर्मुज जल डमरूमध्य भी चर्चा में आ गया है. इससे पहले भी ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कई बार चेतावनी दे चुका है.

इसे लेकर जानकारों का भी कहना है कि अगर इस अहम समुद्री रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है, तो उसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है जिस पर निशाना साधकर ईरान दुनिया को घुटनों पर ला सकता है.

क्या है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जल डमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण लेकिन बहुत जरूरी समुद्री मार्ग है. यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. इसकी कुल लंबाई करीब 161 किलोमीटर है, जबकि सबसे संकरे हिस्से में चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर रह जाती है. वहीं इसकी शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में बहुत सीमित है, जिससे यह इलाका रणनीतिक रूप से और भी संवेदनशील बन जाता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य को कहा जाता है दुनिया की तेल नस?

इस जल डमरूमध्य से रोजाना दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है. सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार यहां से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचता है. यही वजह है कि होर्मुज में जरा सा भी तनाव दुनियाभर में तेल कीमतों को झटका दे सकता है. इसके अलावा होर्मुज जल डमरूमध्य के आसपास कई जरूरी बंदरगाह स्थित है. ईरान का बंदरगाह अब्बास एक प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक बंदरगाह है. वहीं यूएई का फुजैरा तेल भंडारण और शिपिंग का बड़ा केंद्र माना जाता है. ओमान का सोहर बंदरगाह और कतर का रास लफ्फान एलएनजी निर्यात के लिए खास माने जाते हैं. इन सभी की निर्भरता किसी न किसी रूप में इसी समुद्री रास्ते पर है.

क्या ईरान इसे बंद कर सकता है?

संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के अनुसार, देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक नियंत्रण रख सकते हैं. वहीं होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से में यह क्षेत्र ईरान और ओमान के जलक्षेत्र में आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम विदेशी जहाजों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार की गारंटी भी देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पूरी तरह से इस जलडमरूमध्य को बंद करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह जहाजों को परेशान कर अस्थायी रुकावट पैदा कर सकता है.

ये भी पढ़ें-BMC Elections 2026: देश के कितने राज्यों से भी ज्यादा है मुंबई नगर निगम का बजट? होश उड़ा देंगे आंकड़े