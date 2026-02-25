हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल

किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब जैसी ग्लोबल कंपनियों को भारतीय मूल के CEO चला रहे हैं. इनमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और नील मोहन प्रमुख हैं. आइए जानें कि ये किस जाति से ताल्लुक रखते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Feb 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की बड़ी टेक और लग्जरी कंपनियों में भारतीय मूल के अधिकारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत की इस नेतृत्व क्षमता की सराहना की थी. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमान भारतीय मूल के पेशेवरों के हाथ में है. इनमें Alphabet Inc., Microsoft, IBM, Adobe, Palo Alto Networks और Chanel जैसी कंपनियां शामिल हैं. आइए जानें कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक किस जाति के हैं. 

सुंदर पिचाई

Sundar Pichai Alphabet Inc. के CEO हैं. वे 2015 में गूगल के CEO बने और 2019 में अल्फाबेट की कमान संभाली. उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, वे तमिल ब्राह्मण परिवार से आते हैं. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षा ली है. रिपोर्टों के अनुसार 2022 में उन्हें लगभग 226 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला था. उनकी कुल संपत्ति का अनुमान कई हजार करोड़ रुपये में लगाया जाता है. 

सत्या नडेला

Satya Nadella 2014 से Microsoft के CEO हैं और 2021 में चेयरमैन भी बने. उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. वे तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से हैं. उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में एमबीए किया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में उनका सालाना वेतन और स्टॉक आधारित पैकेज सैकड़ों करोड़ रुपये के बराबर रहा. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये आंकी जाती है.

नील मोहन

Neal Mohan 2023 से YouTube के CEO हैं. वे भी ब्राह्मण परिवार से हैं और उनका जन्म लखनऊ में हुआ था. इसके बाद में वे अमेरिका में पले-बढ़े. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. रिपोर्टों के अनुसार उन्हें करोड़ों रुपये प्रतिमाह वेतन और स्टॉक आधारित मुआवजा मिलता है. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. 

शांतनु नारायण

Shantanu Narayen 2007 से Adobe के CEO हैं.  ये हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और बाद में अमेरिका से एमबीए किया. सार्वजनिक फाइलिंग के अनुसार उनका सालाना पैकेज सैकड़ों करोड़ रुपये के बराबर है. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये आंकी जाती है.

अरविंद कृष्ण

Arvind Krishna 2020 से IBM के CEO हैं और 2021 से चेयरमैन भी हैं. ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार से हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षा ली है. रिपोर्टों के अनुसार उनका सालाना वेतन और स्टॉक पैकेज करोड़ों डॉलर के बराबर है. उनकी कुल संपत्ति भी सैकड़ों मिलियन डॉलर बताई जाती है. 

निकेश अरोड़ा

Nikesh Arora 2018 से Palo Alto Networks के CEO हैं. वे पहले गूगल और सॉफ्टबैंक में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं. ये पंजाबी हिंदू परिवार से हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनका वार्षिक पैकेज करोड़ों डॉलर में है. उनकी कुल संपत्ति का अनुमान अरब डॉलर के आसपास लगाया जाता है. 

लीना नायर

Leena Nair 2022 से Chanel की ग्लोबल CEO हैं. उनका जन्म कोल्हापुर में हुआ और वे लंबे समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में कार्यरत रहीं. ये केरल मूल के परिवार से आती हैं. रिपोर्टों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति कई दर्जन मिलियन डॉलर के बराबर है.

यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Sundar Pichai Indian Origin CEO Sundar Pichai Caste Satya Nadella Caste
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
जनरल नॉलेज
भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?
भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?
जनरल नॉलेज
किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर
किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
PM मोदी के इजरायल दौरे से पाकिस्तान को लगी आग! ले आया ये प्रस्ताव, बोला- 'मुस्लिम देशों के खिलाफ...'
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
विश्व
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम महिला को दूसरी शादी की इजाजत? पुरानी शादी का क्या होगा, जानें शरियत का कानून
ट्रेंडिंग
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
कौन हैं इंस्टा अंकल, जिनकी पहली ही रील ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल, यूजर्स ने ऐसे किया सैल्यूट
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
हेल्थ
Chhainsa Village: हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
हरियाणा के छांयसा में 24 दिन में कैसे हुईं 15 मौतें, कौन-सी बीमारी बना रही शिकार?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget