दुनिया की बड़ी टेक और लग्जरी कंपनियों में भारतीय मूल के अधिकारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत की इस नेतृत्व क्षमता की सराहना की थी. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमान भारतीय मूल के पेशेवरों के हाथ में है. इनमें Alphabet Inc., Microsoft, IBM, Adobe, Palo Alto Networks और Chanel जैसी कंपनियां शामिल हैं. आइए जानें कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक किस जाति के हैं.

सुंदर पिचाई

Sundar Pichai Alphabet Inc. के CEO हैं. वे 2015 में गूगल के CEO बने और 2019 में अल्फाबेट की कमान संभाली. उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, वे तमिल ब्राह्मण परिवार से आते हैं. उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षा ली है. रिपोर्टों के अनुसार 2022 में उन्हें लगभग 226 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला था. उनकी कुल संपत्ति का अनुमान कई हजार करोड़ रुपये में लगाया जाता है.

सत्या नडेला

Satya Nadella 2014 से Microsoft के CEO हैं और 2021 में चेयरमैन भी बने. उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. वे तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से हैं. उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में एमबीए किया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में उनका सालाना वेतन और स्टॉक आधारित पैकेज सैकड़ों करोड़ रुपये के बराबर रहा. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये आंकी जाती है.

नील मोहन

Neal Mohan 2023 से YouTube के CEO हैं. वे भी ब्राह्मण परिवार से हैं और उनका जन्म लखनऊ में हुआ था. इसके बाद में वे अमेरिका में पले-बढ़े. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. रिपोर्टों के अनुसार उन्हें करोड़ों रुपये प्रतिमाह वेतन और स्टॉक आधारित मुआवजा मिलता है. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है.

शांतनु नारायण

Shantanu Narayen 2007 से Adobe के CEO हैं. ये हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और बाद में अमेरिका से एमबीए किया. सार्वजनिक फाइलिंग के अनुसार उनका सालाना पैकेज सैकड़ों करोड़ रुपये के बराबर है. उनकी कुल संपत्ति भी हजारों करोड़ रुपये आंकी जाती है.

अरविंद कृष्ण

Arvind Krishna 2020 से IBM के CEO हैं और 2021 से चेयरमैन भी हैं. ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार से हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका में उच्च शिक्षा ली है. रिपोर्टों के अनुसार उनका सालाना वेतन और स्टॉक पैकेज करोड़ों डॉलर के बराबर है. उनकी कुल संपत्ति भी सैकड़ों मिलियन डॉलर बताई जाती है.

निकेश अरोड़ा

Nikesh Arora 2018 से Palo Alto Networks के CEO हैं. वे पहले गूगल और सॉफ्टबैंक में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं. ये पंजाबी हिंदू परिवार से हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनका वार्षिक पैकेज करोड़ों डॉलर में है. उनकी कुल संपत्ति का अनुमान अरब डॉलर के आसपास लगाया जाता है.

लीना नायर

Leena Nair 2022 से Chanel की ग्लोबल CEO हैं. उनका जन्म कोल्हापुर में हुआ और वे लंबे समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में कार्यरत रहीं. ये केरल मूल के परिवार से आती हैं. रिपोर्टों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति कई दर्जन मिलियन डॉलर के बराबर है.

