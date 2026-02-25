हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?

भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?

1947-48 के पहले भारत-पाक युद्ध की तमाम कहानियां सुनने को मिलती है. एक ऐसी ही कहानी रामपुर के दो सगे भाइयों की है. जो कि भारत और पाकिस्तान की अलग अलग सेनाओं में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध (1947-48) से जुड़ी कई घटनाएं दर्ज हैं. इन्हीं में एक ऐसी घटना भी शामिल है, जिसमें दो सगे भाई युद्ध के मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े. यह मामला भारतीय सेना के मेजर यूनुस खान और पाकिस्तानी सेना के मेजर साहिबजादा याकूब खान से जुड़ा है. दोनों रामपुर रियासत के एक ही परिवार में पले-बढ़े थे और बाद में विभाजन के बाद अलग-अलग देशों की सेना में चले गए. 

परिवार और शुरुआती पृष्ठभूमि

मेजर यूनुस खान और मेजर साहिबजादा याकूब खान, रामपुर रियासत के प्रमुख व्यक्ति सर अब्दुस समद खान के बेटे थे. उस दौर में कई रियासती और कुलीन परिवारों के युवा ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होते थे. इन दोनों भाइयों ने भी यही रास्ता चुना. यूनुस खान को गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला, वहीं याकूब खान, जिनका जन्म 1920 में हुआ था, 1940 में 18वीं किंग एडवर्ड्स ओन कैवलरी में शामिल हुए. दोनों ने एक जैसी सैन्य ट्रेनिंग ली और ब्रिटिश भारतीय सेना की परंपराओं के तहत सेवा की.

द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों भाइयों ने ब्रिटिश राज के अधीन सेवा की. याकूब खान ने उत्तरी अफ्रीका में लड़ाई लड़ी. 1942 में टोब्रुक के पास वे युद्धबंदी बना लिए गए थे. कई साल उन्होंने कैद में बिताए और 1945 में रिहा हुए. इस अनुभव का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा. बाद में उन्होंने सैनिक और राजनयिक दोनों भूमिकाएं निभाईं. जब वे युद्ध के बाद लौटे, तब तक ब्रिटिश राज का अंत करीब आ चुका था और भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन तय हो चुका था. 

1947 में सेना का बंटवारा

1947 में भारत का विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि संस्थाओं का भी था. ब्रिटिश भारतीय सेना को भी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया. रेजिमेंटों का बंटवारा हुआ, हथियार और संसाधन अलग किए गए और अधिकारियों से पूछा गया कि वे किस देश की सेवा करना चाहते हैं. 

इसी प्रक्रिया में दोनों भाइयों ने अलग-अलग फैसला लिया. यूनुस खान ने भारत की सेवा करने का विकल्प चुना, जबकि याकूब खान ने पाकिस्तान जाना चुना. कागजों पर यह प्रशासनिक प्रक्रिया थी, लेकिन इसका असर बाद में युद्ध के मैदान में देखने को मिला. बीबीसी की मानें तो याकूब खान के पाकिस्तान जाने की बात सुनकर उनकी मां बिल्कुल भी खुश नहीं थीं. जब वे पाक जा रहे थे, उस वक्त उनकी मां ने सफेद साड़ी पहनी, जो कि शोक के वक्त पहनी जाती है और तब कुरान की आयतें पढ़कर विदा किया. 

कश्मीर में पहला भारत-पाक युद्ध

अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू हुआ. कबायली लड़ाके कश्मीर में दाखिल हुए। महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की. इसके बाद 1947-48 का पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया. 

यह युद्ध कश्मीर की पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में लड़ा गया था. दोनों देशों की सेनाएं नई थीं और संसाधनों का बंटवारा अभी हाल ही में हुआ था. इसी दौरान दोनों भाई अपने-अपने मोर्चे पर मेजर के पद पर तैनात थे और अपनी-अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे. 

जब आमने-सामने आए दो सगे भाई

कश्मीर के मोर्चे पर एक मुठभेड़ के दौरान मेजर यूनुस खान ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तानी चौकी पर हमला कर दिया. इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी अधिकारी घायल हो गया. बाद में जानकारी मिली कि घायल अधिकारी यूनुस खान के छोटे भाई मेजर याकूब खान थे. बीबीसी की मानें तो पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर अपने लेख स्टोरी ऑफ टू खान्स में लिखते हैं कि मेजर यूनुस खां ने बंदूक से चलाई तो इससे उनके छोटे भाई याकूब खां घायल हो गए. जब यूनुस खां को पता चला कि घायल होने वाला शख्स उनका छोटा भाई है तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, ‘दुखी मत हो छोटे हम सैनिक हैं और हमने अपना कर्तव्य निभाया है.’

सैम मानेकशॉ ने की थी तारीफ

उस समय भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर रहे सैम मानेकशॉ ने यूनुस खान की बहादुरी की सराहना की थी. बाद में सैम मानेकशॉ भारतीय सेना प्रमुख बने. युद्ध के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनमें व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सैन्य कर्तव्य निभाया गया.

यह भी पढ़ें: भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
India Pakistan First War Major Yunus Khan Major Sahabzada Yaqub Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?
भारत-पाकिस्तान की इस जंग में एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये दो भाई, एक को लगी गोली तो दूसरे ने क्या किया था?
जनरल नॉलेज
किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर
किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर
जनरल नॉलेज
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
इस मुगल बादशाह ने ही कर दी थी अपना साम्राज्य खत्म होने की भविष्यवाणी, क्यों कहा था ऐसा?
जनरल नॉलेज
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget