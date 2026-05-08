हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNavapur Station: इस स्टेशन पर टिकट विंडो महाराष्ट्र तो स्टेशन मास्टर ऑफिस गुजरात में, कौन देता है इन्हें सैलरी?

Navapur Station: इस स्टेशन पर टिकट विंडो महाराष्ट्र तो स्टेशन मास्टर ऑफिस गुजरात में, कौन देता है इन्हें सैलरी?

Navapur Station: भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां की टिकट विंडो महाराष्ट्र में है और स्टेशन मास्टर ऑफिस गुजरात में. आइए जानते हैं वहां के कर्मचारियों को सैलरी कौन देता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 May 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घोषणाएँ हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में की जाती हैं।

Navapur Station: सोचिए कि आप एक राज्य में ट्रेन का टिकट खरीदें और फिर कुछ कदम चलकर दूसरे राज्य में मौजूद स्टेशन मास्टर के दफ्तर पहुंच जाएं. सुनने में यह बात शायद अजीब लग सकती है लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित भारत के सबसे अनोखी रेलवे स्टेशन में से एक नवापुर रेलवे स्टेशन में ठीक ऐसा ही होता है. आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को वेतन कौन देता है.

दो राज्यों में बंटा हुआ रेलवे स्टेशन 

नवापुर रेलवे स्टेशन का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में पड़ता है. वहीं कुछ हिस्सा गुजरात के तापी जिले में. स्टेशन की कुल लंबाई लगभग 800 मीटर है. इसमें से लगभग 300 मीटर हिस्सा महाराष्ट्र में है और बाकी 500 मीटर हिस्सा गुजरात में. 

इस अनोखी स्थिति के चलते एक ही प्लेटफार्म के अलग-अलग हिस्सों पर खड़े यात्री तकनीकी रूप से एक ही समय में दो अलग-अलग राज्यों में मौजूद हो सकते हैं.

महाराष्ट्र में टिकट खिड़की गुजरात में दफ्तर 

इस स्टेशन की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है यहां की सुविधाओं का बंटवारा. टिकट बुकिंग काउंटर और रेलवे पुलिस स्टेशन सीमा के महाराष्ट्र वाले हिस्से में पड़ते हैं. वहीं दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर का दफ्तर, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम और शौचालय यह सभी गुजरात की सीमा क्षेत्र में आते हैं. 

ये भी पढ़ें: कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?

कर्मचारियों को वेतन कौन देता है? 

अब भले ही यह स्टेशन दो राज्यों के बीच बंटा हुआ हो लेकिन यहां काम करने वाले कर्मचारियों को महाराष्ट्र या फिर गुजरात किसी भी राज्य द्वारा अलग से नियुक्त नहीं किया जाता. यहां के सभी कर्मचारी भारतीय रेलवे का हिस्सा हैं और उन्हें सीधे भारत सरकार की तरफ से वेतन मिलता है. यह स्टेशन पश्चिम रेलवे जोन और भारतीय रेलवे के मुंबई मंडल के अंदर आता है. 

चार भाषाओं में घोषणा 

क्योंकि दोनों राज्यों के यात्री नियमित रूप से इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से यहां घोषणा चार भाषाओं में की जाती है. हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती. यह बहुभाषी व्यवस्था दोनों क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए कम्युनिकेशन को आसान बनाने में मददगार साबित होती है.

दो राज्यों वाली बेंच

इस स्टेशन में एक लकड़ी की बेंच भी रखी है जो ठीक राज्यों की सीमा रेखा के ऊपर है. इस बेंच का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है और आधा हिस्सा गुजरात में. पर्यटक अक्सर इस बेंच पर सिर्फ इस वजह से बैठते हैं ताकि उन्हें एक ही समय में दो राज्यों में होने का अनुभव मिल सके.

ये भी पढ़ें: दूसरे देशों में क्यों तैनात रहती है अमेरिकी सेना, जानें वहां किसकी करती है रक्षा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 08 May 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Navapur Station Maharashtra Gujarat Border Unique Railway Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Navapur Station: इस स्टेशन पर टिकट विंडो महाराष्ट्र तो स्टेशन मास्टर ऑफिस गुजरात में, कौन देता है इन्हें सैलरी?
इस स्टेशन पर टिकट विंडो महाराष्ट्र तो स्टेशन मास्टर ऑफिस गुजरात में, कौन देता है इन्हें सैलरी?
जनरल नॉलेज
Chandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
जनरल नॉलेज
Muslim Cap History: मुस्लिमों में कहां से आया गोल टोपी का कल्चर, जानिए किसने लगाई थी पहली टोपी?
मुस्लिमों में कहां से आया गोल टोपी का कल्चर, जानिए किसने लगाई थी पहली टोपी?
जनरल नॉलेज
Bengal Election: कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
NCRB रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल
इंडिया
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? राज्यपाल ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
तमिलनाडु में कौन बनाएगा सरकार? गवर्नर ने विजय की TVK को नहीं दिया न्योता, DMK-AIADMK आएंगे साथ?
स्पोर्ट्स
ICC T20 Rankings: कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
कहां पहुंच गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान कौन से स्थान पर पहुंचा, जानिए
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम
विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने...
जनरल नॉलेज
Chandranath Rath Murder: एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
एयरफोर्स छोड़कर कैसे सुवेंदु अधिकारी के पीए बने थे चंद्रनाथ रथ, कितनी थी उनकी सैलरी?
टेक्नोलॉजी
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
AC से लीक हो रहा है पानी? ये हो सकते हैं कारण, परेशानी से बचने के लिए जरूर करें चेक
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget