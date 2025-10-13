हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMost Expensive Soap: यह है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, सिर्फ खास लोग ही कर पाते हैं इसका इस्तेमाल

Most Expensive Soap: यह है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, सिर्फ खास लोग ही कर पाते हैं इसका इस्तेमाल

Most Expensive Soap: क्या आपने कभी किसी साबुन की कीमत लाखों रुपए में सुनी है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे लग्जरी साबुन के बारे में जो दुनिया का सबसे महंगा साबुन है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

Most Expensive Soap: साबुन रोजमर्रा की एक जरूरत है. इसका इस्तेमाल हाथ और शरीर को साफ करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किया जाता है. भारत और दुनिया भर में साबुन की एक आम टिकिया 10 से 20 रुपये तक मिल जाती है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे साबुन के बारे में जिसकी कीमत लाखों में है. आइए जानते हैं.

दुनिया का सबसे महंगा साबुन 

दुनिया का सबसे महंगा साबुन लेबनान के त्रिपोली में मशहूर कंपनी बदर हसन एंड संस द्वारा बनाया जाता है. यह कोई आम साबुन नहीं है बल्कि इसे सदियों पुरानी परंपरा और खास लाभकारी तेलों और प्राकृतिक सुगंधों का इस्तेमाल करके हाथ से बनाया जाता है. कंपनी 15वीं शताब्दी से इन लग्जरी साबुन का उत्पादन कर रही है. इनमें प्राचीन तरीकों को आधुनिक विलासिता के साथ जोड़ा गया है.

लग्जरी सामग्री

इस साबुन को बाकी साबुन से अलग बनाने वाली बात इसमें इस्तेमाल की गई कीमती चीजें हैं. सबसे महंगी टिकिया में सोने के पाउडर और हीरे जड़े होते हैं. यह स्वच्छता उत्पाद के साथ-साथ एक कलाकृति भी है. इस खूबसूरती साबुन में सावधानी पूर्वक चुने गए प्राकृतिक तेल और सुगंधों की वजह से त्वचा को काफी ज्यादा लाभकारी गुण मिलते हैं.

क्या है इसमें अलग?

इन साबुनों को आम दुकानों में नहीं बेचा जाता. यह संयुक्त अरब अमीरात की विशेष दुकानों पर ही मिलते हैं. इसी के साथ यह खास और सबसे महंगें संस्करण सिर्फ चुनिंदा मेहमानों के लिए ही बनाए जाते हैं.  इस साबुन का आकार पनीर के टुकड़े जैसा था लेकिन बाद में इसे काफी बदल दिया गया. अब इस साबुन पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई जाती है जिससे यह देखने में और भी खूबसूरत लगता है. आपको बता दें इस साबुन की कीमत लगभग 2800 डॉलर प्रति बार है. सिर्फ सफाई के लिए ही नहीं बल्कि यह साबुन एक स्टेटस सिंबल भी है.

लेबनान में इन साबुन का उत्पादन वहां की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी दर्शाता है. आधुनिक विलासिता को पारंपरिक तकनीकों के साथ मिलकर कंपनी ने रोजमर्रा की वस्तु को एक शाही प्रतीक के रूप में बदल दिया है. एक तरफ जहां ज्यादातर लोग साबुन की कीमत के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कुछ ऐसे लग्जरी साबुन का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि सबसे साधारण चीज भी किसी कलात्मकता की वस्त में बदली जा सकती है.

ये भी पढ़ें: एक दिन के लिए पूरी तरह बुझ जाए सूरज तो क्या होगा, क्या धरती पर आ जाएगी प्रलय?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Tags :
Most Expensive Soap Luxury Soap Bader Hassan & Sons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
ट्रैवल
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget