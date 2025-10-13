Most Expensive Soap: साबुन रोजमर्रा की एक जरूरत है. इसका इस्तेमाल हाथ और शरीर को साफ करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किया जाता है. भारत और दुनिया भर में साबुन की एक आम टिकिया 10 से 20 रुपये तक मिल जाती है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे साबुन के बारे में जिसकी कीमत लाखों में है. आइए जानते हैं.

दुनिया का सबसे महंगा साबुन

दुनिया का सबसे महंगा साबुन लेबनान के त्रिपोली में मशहूर कंपनी बदर हसन एंड संस द्वारा बनाया जाता है. यह कोई आम साबुन नहीं है बल्कि इसे सदियों पुरानी परंपरा और खास लाभकारी तेलों और प्राकृतिक सुगंधों का इस्तेमाल करके हाथ से बनाया जाता है. कंपनी 15वीं शताब्दी से इन लग्जरी साबुन का उत्पादन कर रही है. इनमें प्राचीन तरीकों को आधुनिक विलासिता के साथ जोड़ा गया है.

लग्जरी सामग्री

इस साबुन को बाकी साबुन से अलग बनाने वाली बात इसमें इस्तेमाल की गई कीमती चीजें हैं. सबसे महंगी टिकिया में सोने के पाउडर और हीरे जड़े होते हैं. यह स्वच्छता उत्पाद के साथ-साथ एक कलाकृति भी है. इस खूबसूरती साबुन में सावधानी पूर्वक चुने गए प्राकृतिक तेल और सुगंधों की वजह से त्वचा को काफी ज्यादा लाभकारी गुण मिलते हैं.

क्या है इसमें अलग?

इन साबुनों को आम दुकानों में नहीं बेचा जाता. यह संयुक्त अरब अमीरात की विशेष दुकानों पर ही मिलते हैं. इसी के साथ यह खास और सबसे महंगें संस्करण सिर्फ चुनिंदा मेहमानों के लिए ही बनाए जाते हैं. इस साबुन का आकार पनीर के टुकड़े जैसा था लेकिन बाद में इसे काफी बदल दिया गया. अब इस साबुन पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई जाती है जिससे यह देखने में और भी खूबसूरत लगता है. आपको बता दें इस साबुन की कीमत लगभग 2800 डॉलर प्रति बार है. सिर्फ सफाई के लिए ही नहीं बल्कि यह साबुन एक स्टेटस सिंबल भी है.

लेबनान में इन साबुन का उत्पादन वहां की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी दर्शाता है. आधुनिक विलासिता को पारंपरिक तकनीकों के साथ मिलकर कंपनी ने रोजमर्रा की वस्तु को एक शाही प्रतीक के रूप में बदल दिया है. एक तरफ जहां ज्यादातर लोग साबुन की कीमत के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कुछ ऐसे लग्जरी साबुन का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि सबसे साधारण चीज भी किसी कलात्मकता की वस्त में बदली जा सकती है.

