हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHottest Place On Earth: यह है दुनिया की सबसे गर्म जगह, यहां कभी नहीं पड़ती ठंड

Hottest Place On Earth: यह है दुनिया की सबसे गर्म जगह, यहां कभी नहीं पड़ती ठंड

Hottest Place On Earth: धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां कभी ठंड ही नहीं पड़ती. इसी के साथ यहां पर रहना आज के समय में संभव ही नहीं है. आइए जानते हैं कौन सी है वह जगह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Hottest Place On Earth: जब लोग काफी ज्यादा गर्मी की बात करते हैं तो आमतौर पर सहारा जैसे रेगिस्तान या मिडल ईस्ट के शहर याद आते हैं. लेकिन धरती पर सबसे गर्म जगह है इथियोपिया का एक दूर दराज का इलाका डलॉल.  डलॉल को जो बात खास बनाती है वह यह है कि यहां पर कभी भी ठंडा मौसम नहीं होता. 

पूरे साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी 

डलॉल के पास धरती पर सबसे ज्यादा औसत सालाना तापमान का रिकॉर्ड है. यहां पर तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है. दूसरी गर्म जगहों के उलट जो रात में या सर्दियों के महीने में ठंडी हो जाती हैं यह जगह पूरे साल लगातार गर्म रहती है. यहां पर सर्दियों के मौसम में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है और गर्मियों के दौरान यहां का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. 

किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है जगह 

डलॉल डनाकिल डिप्रेशन में बसा है. यह धरती के सबसे निचले और सबसे ज्यादा भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में से एक है. इस इलाके को अक्सर 'धरती पर मंगल' कहा जाता है. पीले, हरे, नारंगी और सफेद रंग के चमकीले नियॉन शेड्स इस इलाके में देखने को मिलते हैं. यह रंग पौधों की वजह से नहीं है बल्कि सल्फर, आयरन ऑक्साइड, नमक और पोटाश से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं.

धरती पर सबसे जहरीली जगहों में से एक 

यह जगह सिर्फ गर्म ही नहीं है बल्कि काफी खतरनाक भी है. डलॉल में हाइड्रोथर्मल पूल इतना ज्यादा एसिडिक है कि उनका पीएच लेवल शुन्य या उससे भी काम हो सकता है. सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जैसी जहरीले गैसें लगातार हवा में निकलती रहती हैं.

समुद्र तल से नीचे और भूवैज्ञानिक रूप से हिंसक 

यह जगह समुद्र तल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे है. इस वजह से यह धरती के सबसे निचले बिंदुओं में से एक है. यह एक ज्वालामुखी क्रेटर पर बसी हुई है जो मोटी नमक की परतों से ढका हुआ है.  जमीन के नीचे का मैग्मा भूजल को गर्म करता है. इस वजह से लगातार रासायनिक विस्फोट होते रहते हैं और एसिडिक पूल और नमक के खंभे बनते हैं. 1900 के दशक की शुरुआत में डलॉल को कुछ समय के लिए इटली के शासन में एक माइनिंग केंद्र बना दिया गया था. यहां पर कंपनियां नमक और पोटाश निकालती थी. लेकिन वक्त के साथ-साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हालात की वजह से लोगों को बस्ती छोड़नी पड़ी जिस वजह से यह एक घोस्ट टाउन बन गया.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 09:58 AM (IST)
Hottest Place DANAKIL DEPRESSION Dallol Ethiopia
