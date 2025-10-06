Ancient Roads: सड़क के जरिए यात्रा करना हजारों सालों से चला आ रहा है. शुरुआत में सड़कों का निर्माण यात्रा, व्यापार और सैन्य आवाजाही को आसान बनाने के लिए किया गया था. यह सभ्यताओं के विकास के लिए काफी जरूरी भी था, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्राचीन सड़कों की जिनके जरिए लोग आज भी यात्रा करते हैं. तो आइए जानते हैं.

गीजा की सड़क, मिस्त्र

काहिरा को मिस्त्र में मोएरिस झील से जोड़ने वाली सबसे पुरानी पक्की सड़कों में से एक यह सड़क लगभग 4000 साल पुरानी है. 12 किलोमीटर लंबा या रास्ता गीजा के पिरामिडों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए बड़े चूना पत्थर के ब्लॉकों के परिवहन के लिए काफी ज्यादा जरूरी था. हालांकि आज इस सड़क के केवल कुछ हिस्से ही बाकी है लेकिन यह सड़क प्राचीन मिस्त्र की शानदार इंजीनियरिंग को दर्शाती है.

रेशम मार्ग

यह रास्ता पश्चिम में रोम से चीन में चांगआन तक फैला हुआ है. इसे लगभग 200 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था. इस रास्ते ने सदियों तक महाद्वीपों के बीच रेशम, मसाले, कीमती धातुओं के व्यापार को आसान बनाया है. हालांकि अब आधुनिक सीमाओं की वजह से यह मार्ग काफी बदल चुका है लेकिन इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में आज भी दिखाई देते हैं.

द रिजवे, ब्रिटेन

ब्रिटेन की यह सड़क देश की सबसे पुरानी सड़कों में से एक माना जाती है. यह इकनील्ड वे का हिस्सा है. इसका कुछ हिस्सा 5000 से भी ज्यादा सालों से उपयोग में है. इसका इस्तेमाल मूल रूप से व्यापारी और यात्री करते हैं और यह रास्ता दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड के हाइलैंड्स से होकर गुजरता है.

फारसी शाही मार्ग

यह रास्ता जिसका निर्माण इस पूर्व पांचवीं शताब्दी के शुरुआती समय में सम्राट डेरियस प्रथम के शासनकाल में हुआ था, तुर्की के सर्विस को ईरान के सुख से जोड़ता है. इसका इस्तेमाल शाही दूतों द्वारा किया जाता था और इसने विशाल फारसी साम्राज्य में आसान संचार की सुविधा प्रदान की.

जीटी रोड, भारत

भारत की ऐतिहासिक सड़कों में से एक जीटी रोड चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा वर्णित बंगाल के सोनार गांव को सिंध से जोड़ती थी. बाद में शेरशाह सूरी ने इस सड़क का दोबारा से निर्माण करवाया और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसका और विस्तार किया. आधिकारिक तौर पर इसका नाम जीटी रोड रख दिया. आज के समय में यह दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और जरूरी राजमार्गों में से एक है.