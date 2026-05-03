इन देशों में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें, जानें भारत किस नंबर पर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन 3300 से अधिक गगनचुंबी इमारतों के साथ सबसे आगे है।

अमेरिका 900 से अधिक इमारतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

संयुक्त अरब अमीरात तीसरे स्थान पर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहीं।

भारत 11वें स्थान पर, मुंबई सबसे अधिक गगनचुंबी इमारतों वाला शहर।

Tallest Buildings: जैसे-जैसे विकास हो रहा है, दुनिया में काफी ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें कहां पर है? दरअसल इस मामले में चीन सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि यहां कितनी ऊंची इमारतें हैं और साथ ही भारत किस स्थान पर आता है.

चीन सबसे आगे

चीन 150 मीटर से ऊंची 3300 से ज्यादा इमारतों के साथ टॉप पर बैठा है. तेजी से हो रहे शहरीकरण, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश और आर्थिक विस्तार ने शंघाई जैसे शहरों को ऊंची ऊंची इमारत से भरे वर्टिकल स्काईलाइन में बदल दिया है.

संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति

संयुक्त राज्य अमेरिका 900 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतों के साथ दूसरे स्थान पर है. न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहर लंबे समय से गगनचुंबी इमारतों को बनाने में आगे रहे हैं.

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दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का घर

संयुक्त अरब अमीरात लगभग 336 ऊंची इमारतों के साथ तीसरे स्थान पर है. इसी के साथ यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है. यह इमारत है बुर्ज खलीफा. इसकी ऊंचाई 828 मीटर है.

मलेशिया और दक्षिण कोरिया भी पीछे नहीं

मलेशिया चौथे स्थान पर है और यहां मर्डेका 118 जैसी ऐतिहासिक इमारत है. यह इमारत विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है. इसी के साथ दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर है. यहां लगभग 281 गगनचुंबी इमारतें हैं.

भारत की स्थिति

भारत अभी 11वें स्थान पर आता है. इसमें मुंबई देश की गगनचुंबी इमारतों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. जमीन की सीमित उपलब्धता और शहरी आवास के साथ-साथ व्यावसायिक जगहों के बढ़ती मांग की वजह से यह शहर लगातार इस मामले में आगे बढ़ रहा है. हालांकि वैश्विक टॉप 10 में भारत शामिल होने के करीब है फिर भी उसे अभी कुछ और दूरी तय करनी है. भारत की कोई भी गगनचुंबी इमारत अभी तक दुनिया की 100 सबसे ऊंची इमारतों की सूची में जगह नहीं बना पाई है.

भारत का स्काईलाइन तेजी से बदल रहा है. हालांकि यह अभी भी चीन और अमेरिका जैसे देशों से पीछे है. बढ़ते शहरीकरण और निर्माण परियोजनाओं के साथ भारत जल्द ही वैश्विक रैंकिंग में और ऊपर चढ़ सकता है. लेकिन अभी के लिए सबसे ऊंची इमारतों की दौड़ में कुछ ही प्रमुख देशों का दबदबा बना हुआ है.

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