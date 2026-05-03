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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTallest Buildings: इन देशों में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें, जानें भारत किस नंबर पर?

Tallest Buildings: इन देशों में हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें, जानें भारत किस नंबर पर?

Tallest Buildings: पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में कई ऊंची-ऊंची इमारतें हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस देश में ऊंची इमारतें हैं?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 May 2026 06:51 AM (IST)
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  • चीन 3300 से अधिक गगनचुंबी इमारतों के साथ सबसे आगे है।
  • अमेरिका 900 से अधिक इमारतों के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • संयुक्त अरब अमीरात तीसरे स्थान पर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहीं।
  • भारत 11वें स्थान पर, मुंबई सबसे अधिक गगनचुंबी इमारतों वाला शहर।

Tallest Buildings: जैसे-जैसे विकास हो रहा है, दुनिया में काफी ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें कहां पर है? दरअसल इस मामले में चीन सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि यहां कितनी ऊंची  इमारतें हैं और साथ ही भारत किस स्थान पर आता है.

चीन सबसे आगे 

चीन 150 मीटर से ऊंची 3300 से ज्यादा इमारतों के साथ टॉप पर बैठा है. तेजी से हो रहे शहरीकरण, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश और आर्थिक विस्तार ने शंघाई जैसे शहरों को ऊंची ऊंची इमारत से भरे वर्टिकल स्काईलाइन में बदल दिया है.

संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति 

संयुक्त राज्य अमेरिका 900 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतों के साथ दूसरे स्थान पर है. न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहर लंबे समय से गगनचुंबी इमारतों को बनाने में आगे रहे हैं. 

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दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का घर 

संयुक्त अरब अमीरात लगभग 336 ऊंची इमारतों के साथ तीसरे स्थान पर है. इसी के साथ यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है. यह इमारत है बुर्ज खलीफा. इसकी ऊंचाई 828 मीटर है. 

मलेशिया और दक्षिण कोरिया भी पीछे नहीं 

मलेशिया चौथे स्थान पर है और यहां मर्डेका 118 जैसी ऐतिहासिक इमारत है. यह इमारत विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है. इसी के साथ दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर है. यहां लगभग 281  गगनचुंबी इमारतें हैं.

भारत की स्थिति 

भारत अभी 11वें स्थान पर आता है. इसमें मुंबई देश की गगनचुंबी इमारतों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. जमीन की सीमित उपलब्धता और शहरी आवास के साथ-साथ व्यावसायिक जगहों के बढ़ती मांग की वजह से यह शहर लगातार इस मामले में आगे बढ़ रहा है. हालांकि वैश्विक टॉप 10 में भारत शामिल होने के करीब है फिर भी उसे अभी कुछ और दूरी तय करनी है. भारत की कोई भी गगनचुंबी इमारत अभी तक दुनिया की 100 सबसे ऊंची इमारतों की सूची में जगह नहीं बना पाई है.

भारत का स्काईलाइन तेजी से बदल रहा है. हालांकि यह अभी भी चीन और अमेरिका जैसे देशों से पीछे है. बढ़ते शहरीकरण और निर्माण परियोजनाओं के साथ भारत जल्द ही वैश्विक रैंकिंग में और ऊपर चढ़ सकता है. लेकिन अभी के लिए सबसे ऊंची इमारतों की दौड़ में कुछ ही प्रमुख देशों का दबदबा बना हुआ है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 May 2026 06:51 AM (IST)
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