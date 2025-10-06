हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCountries Never Conquered By Britain: दुनिया के इन 22 देशों पर ब्रिटेन ने नहीं किया कभी हमला, 99% लोगों को नहीं पता होंगे नाम

Countries Never Conquered By Britain: ब्रिटेन ने इतिहास में कई देशों को गुलाम बनाया. लेकिन आज हम बात करेंगे उन देशों की जिन पर ब्रिटेन ने कभी हमला नहीं किया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Countries Never Conquered By Britain: ब्रिटिश साम्राज्य को अक्सर विश्व इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है. 5556 में ब्रिटेन ने आयरलैंड में अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की, यह स्पेन और पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका और अमेरिका में अपनी जमीन पर दावा करने के कई दशकों बाद था. लेकिन जल्द ही कई देश एक के बाद एक ब्रिटेन के गुलाम होते गए. 

क्या रहा ब्रिटेन का इतिहास?

ब्रिटेन ने अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली स्थायी बस्ती जेम्सटाउन स्थापित की. यह वर्जीनिया में थी. इसकी स्थापना 1607 में की गई थी. इसके बाद ब्रिटेन का आखिरी बड़ा विदेशी क्षेत्र हांगकांग रहा. इसे 1997 में चीन को वापस कर दिया गया था. 1920 में अपने चरम पर इस साम्राज्य का क्षेत्रफल लगभग 13.7 मिलियन वर्ग मील था. यानी की 90% दुनिया पर ब्रिटेन का राज रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन किस तरह ताकतवर रहा है. आपको बता दें कि यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 24% था. ऐसा कहा जाता था की ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन हमेशा दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज करता था. इसके बाद उसके राज का कोई ना कोई देश ऐसा जरूर होता था जहां पर सूर्य उदय हो रहा होता था. 

भारत पर ब्रिटिश शासन 

ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया. भारत के अलावा ब्रिटिश प्रभाव मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों जैसे कि इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक तक फैला था. इतना ही नहीं बल्कि इस साम्राज्य का प्रभाव यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत महासागर तक था. लेकिन इन सबके बावजूद 22 देश ऐसे भी थे जिन पर ब्रिटेन ने कभी शासन नहीं किया. आइए जानते हैं कौन से थे वे देश?

22 देश जिन पर ब्रिटेन ने कभी शासन नहीं किया 

दुनिया भर के 22 देशों पर कभी ब्रिटिश शासन नहीं रहा. इनमें अंडोरा, बेलारूस, बोलिविया, बुरूंडी, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो गणराज्य, ग्वाटेमाला, आइवरी कोस्ट, किर्गिस्तान, लिकटेंस्टीन, लक्जमबर्ग, माली, मार्शल द्वीप, मोनाको, मंगोलिया, पैराग्वे, साओ टोमे और प्रिंसिपे, स्वीडन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और वेटिकन सिटी शामिल हैं. यह सभी देश कई कारणों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बच गए. इसमें भौगोलिक दूरी या फिर उस समय का कम रणनीतिक महत्व शामिल है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 08:59 AM (IST)
British Empire Global Colonization India British Rule
