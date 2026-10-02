लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्पेन में मिली 4.3 लाख साल पुरानी खोपड़ी, हत्या का सबसे पुराना सबूत।

खोपड़ी पर दो गहरे घाव, जानबूझकर की गई हिंसा का प्रमाण।

पीड़ित होमो हीडलबर्गेंसिस था, शव गुफा में गहरा डाला गया।

यह खोज प्राचीन हिंसा और शुरुआती इंसानी व्यवहार दर्शाती है।

World's First Murder: इंसानी हिंसा का इतिहास शायद लाखों साल पुराना हो सकता है. वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक उत्तरी स्पेन में मिली एक पुरानी खोपड़ी से यह पता चलता है कि जानबूझकर हत्या का सबसे पुराना मामला लगभग 4,30,000 साल पहले हुआ था.

यह खोज स्पेन के अटापुएर्का पहाड़ों में स्थित एक पुरातात्विक स्थल सिमा डे लॉस ह्यूसोस में हुई थी. आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने खोपड़ी को फिर से जोड़ा और पता लगाया कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई.

सिर पर दो जानलेवा वार

क्रेनियम 17 के तौर पर पहचानी गई यह खोपड़ी 52 टुकड़ों में टूटी हुई मिली थी. रिसर्चर्स ने जब इसे सावधानी से फिर से जोड़ा था उन्हें माथे की हड्डी में दो गहरे घाव दिखे. रिसर्च के मुताबिक दोनों चोटें एक ही चीज या फिर हथियार से लगी थीं. ये वार अलग-अलग कोनों से किए गए थे. इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार हमला किया गया था.

वैज्ञानिकों ने बार-बार किए गए इन वार को किसी दुर्घटना के बजाय जानबूझकर की गई हिंसा का सबूत माना. इस वजह से ये नतीजे लगभग 4,30,000 साल पहले हुई हत्या की तरफ इशारा करते हैं.





क्या उस व्यक्ति की मौत गिरने से हुई थी?

अवशेषों के मिलने की जगह ने शुरू में एक और संभावना पैदा की थी. क्योंकि खोपड़ी एक गहरे गड्ढे में मिली थी इस वजह से रिसर्चर्स को यह पता लगाना था कि क्या ये चोटें गलती से गिरने की वजह से लगी हो सकते हैं.

फॉरेंसिक जांच से पता चला कि घाव मौत के समय के आसपास लगे थे और गुफा में गिरने से होने वाली चोटों जैसे नहीं थे. इससे ऊंचाई से गिरने के कारण जानलेवा चोट लगने की बात गलत साबित हुई.

पीड़ित कौन था?

ये अवशेष आधुनिक इंसान या फिर होमो सेपियंस के नहीं थे. वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति की पहचान होमो हीडलबर्गेसिस के एक युवा सदस्य के तौर पर की. यह प्रजाति निएंडरथल की पूर्वज मानी जाती है.

शरीर का क्या हुआ?

उस व्यक्ति की मौत के बाद शरीर को गुफा के अंदर गहराई में रख दिया गया था‌. अवशेषों को उस जगह पर मौजूद एक लंबी सीधी सुरंग में फेंक दिया गया या फिर जानबूझकर नीचे डाल दिया गया. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शव को कातिल या फिर समूह के दूसरे सदस्यों ने ठिकाना लगाया होगा. शव को ठिकाने लगाने के हालात के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता. हालांकि इंसानी अवशेषों को जानबूझकर एक जगह रखने से इस खोज का महत्व और बढ़ गया.





यह खोज क्यों जरूरी?

यह खोज प्राचीन इंसानी आबादी के व्यवहार की एक अनोखी झलक दिखाती है. शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि यह सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपसी हिंसा और हत्या की जड़ काफी पुरानी है.

इस जगह पर लगभग 28 दूसरे प्राचीन लोगों के अवशेष भी मिले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि मरने के बाद इन शवों को जानबूझकर गड्ढे में डाला गया था. अगर ऐसा है तो यह जगह मृतकों को जानबूझकर ठिकाने लगाने की सामाजिक परंपरा के सबसे शुरुआती सबूत में से एक हो सकती है.

इस वजह से क्रेनियम 17 की खोज ने न सिर्फ प्राचीन हिंसा के बारे में सबूत दिया है बल्कि यह भी बताया है कि शुरुआती इंसानी समूह अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे.

वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाया यह पूरा रहस्य

वैज्ञानिकों ने पुरातत्व संबंध और आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल करके मौत से जुड़े घटनाओं का पता लगाया. क्रेनियम 17 पर लगी दो चोट के आकार,‌ जगह और विशेषताओं से शोधकर्ताओं को इस बात को समझने में मदद मिली कि यह चोट एक ही चीज से बार-बार वार करने की वजह से लगी थी.

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