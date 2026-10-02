नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खगोलविदों ने पृथ्वी के करीब GJ3378b ग्रह खोजा है।

यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल ज़ोन में स्थित है।

सुपर अर्थ GJ3378b को पृथ्वी-सी ऊर्जा मिलती है।

Habitable Planet: खगोलविदों को हमारे सौरमंडल के काफी करीब एक दिलचस्प एक्सोप्लैनेट मिला है. इससे पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में नई दिलचस्पी पैदा हुई है. GJ3378b नाम का यह ग्रह लगभग 25.2 प्रकाश वर्ष दूर है और इस जीवन के लिए संभावित रूप से अनुकूल दुनिया माना जा रहा है.

नासा और खगोलविदों की जानकारी के मुताबिक GJ3378b अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है. यह तारे के चारों ओर का वह इलाका है जहां तापमान ऐसा हो सकता है कि ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रहे. क्योंकि तरल पानी को जीवन के लिए एक जरूरी शर्त माना जाता है इस वजह से इस खोज ने पृथ्वी के बाहर जीवन मिलने की संभावना में दिलचस्पी बढ़ा दी है.

GJ3378b क्या है?

GJ3378b एक एक्सोप्लैनेट है. यानी यह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है. वैज्ञानिक इसे सुपर अर्थ की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसका मास पृथ्वी से ज्यादा है. पहले के अनुमानों से यह पता चला था कि यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 5 गुना ज्यादा भारी हो सकता है. लेकिन नए विश्लेषण से यह पता चलता है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 2.3 गुना है. यह कम अनुमान इस ग्रह को खास तौर पर दिलचस्प बनाता है क्योंकि इसकी सतह पथरीली हो सकती है.





यह ग्रह कहां स्थित है?

GJ3378b पृथ्वी से लगभग 25.2 प्रकाश वर्ष दूर कैमेलोपार्डालिस तारामंडल में स्थित है. हालांकि इंसानी नजरिए से यह दूरी काफी ज्यादा है लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह काफी करीब है.

यह ग्रह एक ठंडे रेड ड्वार्फ तारे के चारों तरफ घूमता है . यह सूरज से छोटा और ठंडा है. इस तारे के चारों ओर इसकी स्थिति इसे उस इलाके में रखती है जिसे तरल पानी के लिए संभावित रूप से अनुकूल माना जाता है.

हैबिटेबल जोन क्या है?

हैबिटेबल जोन तारे के चारों ओर का वह इलाका है जहां हालात न तो ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही काफी ज्यादा ठंडे. ऐसा इसलिए ताकि ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके.

GJ3378b की कक्षा इसी इलाके में आती है. इससे यह साबित नहीं होता कि इस ग्रह पर जीवन है लेकिन यह इस दुनिया को आगे की वैज्ञानिक स्टडी के लिए एक जरूरी लक्ष्य बनाता है.





1 साल सिर्फ 21.5 दिनों का होता है

GJ3378b की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसका छोटा आर्बिटल पीरियड. यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक चक्कर सिर्फ 21.5 दिनों में पूरा कर लेता है.

अपने तारे के काफी करीब होने के बावजूद ऐसा माना जाता है कि इसे मिलने वाली ऊर्जा लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी को सूरज से मिलती है. इस ग्रह को पृथ्वी पर मिलने वाली रोशनी और ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा मिलता है.



क्या GJ3378b पर जीवन हो सकता है?

वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस ग्रह का कम द्रव्यमान इसकी चट्टानी सतह का संकेत हो सकता है. इस बात में भी दिलचस्प है कि क्या यहां का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी जैसा हो सकता है.

हालांकि रहने लायक जोन में होने का मतलब यह नहीं होता कि उस ग्रह पर जीवन होगा ही. तरल पानी, सही वायुमंडल और दूसरी जरूरी स्थितियों की मौजूदगी का पता आगे की खोजबीन से ही चल पाएगा.

फिलहाल पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में GJ3378b एक दिलचस्प उम्मीदवार बन चुका है. इसकी अपेक्षाकृत कम दूरी, रहने लायक जगह और पृथ्वी जैसी ऊर्जा की स्थिति इसे एक जरूरी टॉपिक बना देती है.

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यह खोज क्यों जरूरी है?

इस प्लेनेट की खोज इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमारे आस-पास मौजूद एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों को बारीकी से स्टडी करने के बेहतरीन मौके देते हैं. रहने लायक जोन में इसकी स्थिति, इसका औसत द्रव्यमान और अपने तारे से मिलने वाली ऊर्जा इसे उन स्थितियों के अध्ययन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है जो जीवन को सहारा दे सकती हैं.

भविष्य में इस ग्रह के वायुमंडल और सतह की स्थितियों की स्टडी से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि क्या इसमें जीवन के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं.

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