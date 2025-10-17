हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnique Countries: यह है दुनिया का अनोखा देश, यहां साल में होते हैं 13 महीने, जानें क्या है वजह?

Unique Countries: यह है दुनिया का अनोखा देश, यहां साल में होते हैं 13 महीने, जानें क्या है वजह?

Unique Countries: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं. आइए जानते हैं इस देश के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

Unique Countries: कल्पना कीजिए एक ऐसे देश के बारे में जो अभी भी 2017 में जी रहा है, यहां नया साल सितंबर में मनाया जाता है और कैलेंडर में 12 के बजाय 13 महीने होते हैं. आपको यह जानकार हैरानी हो रही होगी लेकिन ऐसा देश सच में मौजूद है. इथियोपिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो प्राचीन गीज या इथियोपियाई कैलेंडर को मानता है. जहां बाकी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है वहीं इथियोपिया गर्व से अपने कैलेंडर को मानता है. यह कैलेंडर लगभग 7-8 साल पीछे है.

13 महीने का कैलेंडर 

यह देश गीज कैलेंडर का पालन करता है. इसमें 13 महीने होते हैं. 30 दिन के 12 महीने और एक अतिरिक्त महीना जिसे पगुमे कहा जाता है. इसमें सामान्य वर्ष में 5 दिन और लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं. अंतर इस बात में है कि ईसा मसीह के जन्म की गणना कैसे की गई थी. जहां बाकी ईसा मसीह का जन्म एक ईस्वी में मनाते हैं वहीं इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि उनका जन्म सात ईसा पूर्व में हुआ था. इस गणना में भिन्नता की वजह से यहां का कैलेंडर लगभग 7 साल पीछे चला जाता है. यानी कि जब दुनिया 2025 में है तब यह देश 2017 मना रहा है. 

सितंबर में मनाया जाता है नया साल 

यहां पर नव वर्ष एनकुटाताश कहा आया जाता है, जिसका मतलब होता है रत्नों का उपहार. यह हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है और लीप वर्ष में 12 सितंबर को. इसी के साथ यहां क्रिसमस भी 25 दिसंबर की जगह 7 जनवरी को मनाया जाता है. इस दिन को गेन्ना के नाम से जाना जाता है. 

इतना ही नहीं बल्कि जहां दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में दिन की शुरुआत रात के 12:00 बजे से होती है वही इस देश में लोग अपना दिन सुबह 6:00 बजे शुरू करते हैं. उनकी घड़ी भी वैश्विक समय प्रणाली से 6 घंटे पीछे चलती है.

क्यों है यह देश खास?

इथियोपिया की खास बात इसके कैलेंडर से कहीं आगे है. यह एकमत ऐसा अफ्रीकी राष्ट्र है जिस पर कभी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं रहा. यहां के प्राचीन चट्टान तराशे हुए चर्च और अलग-अलग संस्कृतियां इसे एक सांस्कृतिक रत्न बनाती हैं. अपना अलग कैलेंडर होने के बावजूद यह देश गीज और ग्रेगोरियन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल करता है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और ऑफिशल रिकॉर्ड्स के लिए लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जैसे त्योहार, जन्मदिन और खेती में गीज‌ कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है.

ये भी पढ़ें: किसके लिए बनी थी दुनिया की सबसे पहली बुलेट बाइक, उस समय कितनी थी इसकी कीमत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 07:12 AM (IST)
Tags :
Ethiopia Ethiopian Calendar African Culture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget