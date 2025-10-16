हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFirst Bullet Bike: किसके लिए बनी थी दुनिया की सबसे पहली बुलेट बाइक, उस समय कितनी थी इसकी कीमत?

First Bullet Bike: किसके लिए बनी थी दुनिया की सबसे पहली बुलेट बाइक, उस समय कितनी थी इसकी कीमत?

First Bullet Bike: रॉयल एनफील्ड बुलेट पूरी दुनिया में मशहूर है और बाइकर्स की यह पहली पसंद है. आइए जानते हैं कि दुनिया में पहली बुलेट किसके लिए बनाई गई थी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

First Bullet Bike: रॉयल एनफील्ड बुलेट एक काफी मशहूर मोटरसाइकिल है. यह अपनी पावर और स्टाइल के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती है. आज यह दुनिया भर के बाइकर्स की पसंदीदा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बुलेट खास तौर पर किसके लिए बनाई गई थी? इसका मजबूत डिजाइन और विश्वसनीयता की वजह से पहली बुलेट खास तौर से सैन्य उपयोग के लिए बनाई गई थी. आइए जानते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट के इतिहास के बारे में.

बुलेट की सैन्य उत्पत्ति 

1932 में बनाई गई पहली रॉयल एनफील्ड बुलेट ब्रिटिश सेना के लिए डिजाइन की गई थी. इसका सिंगल सिलेंडर इंजन और साथ ही इसकी टिकाऊ बनावट इस कठिन इलाकों में भी लंबी दूरी की गश्त के लिए एकदम सही बनाती थी. सेना में मजबूत और भरोसेमंद दो पहिया वाहनों की जरूरत थी. सेना को टिकाऊ और प्रदर्शन को प्राथमिकता देने वाला दो पहिया वाहन चाहिए था और यही बुलेट की पहचान है.

भारतीय बाजार में कब आई बुलेट 

1955 में भारतीय सेना ने 350 सीसी इंजन वाली 800 बुलेट मोटरसाइकिल का एक बड़ा ऑर्डर तैयार किया. इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने भारत में एक असेंबली यूनिट को स्थापित किया, जिसने घरेलू मोटरसाइकिल उत्पादन की शुरुआत की. इससे सेना की जरूरत तो पूरी हुई ही साथ ही भारत में रॉयल एनफील्ड इंडिया की नींव भी रखी गई. यही शुरुआत आगे जाकर एक जाना माना नाम बन गई.

क्या थी बुलेट की शुरुआती कीमत 

हालांकि पहली बुलेट की कीमत सही तौर पर कहीं भी दर्ज नहीं है लेकिन 1986 में भारतीय सेना के लिए बुलेट 350 की ऑन रोड कीमत लगभग ₹18,700 थी. इन्फ्लेशन के हिसाब से आज यह लगभग ढाई लाख रुपये होगी.

उद्देश्य और उपयोगिता 

बुलेट का इस्तेमाल ज्यादातर सैन्य गश्त के लिए किया जाता था. इसके उच्च टॉर्क और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलने की क्षमता ने इसे सेना के लिए काफी फायदेमंद बनाया. मोटरसाइकिल के मजबूत फ्रेम ने इसे बार-बार रख-रखाव के झंझट से बचाने में भी मदद की. 

रॉयल एनफील्ड बुलेट की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है. जहां कभी 1986 में सेना मॉडल की कीमत 18,700 थी वहीं आज भारत में बुलेट 350 की कीमत 2 लाख से ज्यादा है. रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, इसने अलग-अलग देशों की सेना को मोटरसाइकिल दी हैं.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में कोठी, मुंबई में आलीशान घर... जानें देश-विदेश में कहां-कहां है विराट कोहली की प्रॉपर्टी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Bullet First Bullet Bike Military Motorcycles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget