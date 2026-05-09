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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDMK Congress Alliance: क्या राजनीतिक गठबंधन तोड़ने के भी होते हैं नियम, क्या कांग्रेस की कंप्लेंट कर सकती है DMK?

DMK Congress Alliance: क्या राजनीतिक गठबंधन तोड़ने के भी होते हैं नियम, क्या कांग्रेस की कंप्लेंट कर सकती है DMK?

DMK Congress Alliance: तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन टूट चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या डीएमके कांग्रेस के खिलाफ कोई कदम उठा सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 May 2026 04:34 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने विजय और टीवीके का समर्थन किया, डीएमके ने तोड़ा गठबंधन।
  • गठबंधन टूटने पर भारत में कानूनी नियम स्पष्ट नहीं हैं।
  • राजनीतिक दल बिना अनुमति के गठबंधन छोड़ सकते हैं।
  • यह दल-बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आता।

DMK Congress Alliance: तमिलनाडु में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अधिक तौर पर अभिनेता विजय और उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन करने के बाद विपक्षी खेमे में एक बड़ा राजनीतिक टकराव पैदा हो गया है. इस कदम से डीएमके की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है. डीएमके ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया है और गठबंधन को प्रभावी रूप से समाप्त करने की घोषणा कर दी है. इस विवाद ने अब एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है. क्या भारत में राजनीतिक गठबंधनों के टूटने को नियंत्रित करने वाले कोई कानूनी नियम हैं? साथ ही क्या कोई एक पार्टी गठबंधन छोड़ने के लिए दूसरी पार्टी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकती है? आइए जानते हैं.

राजनीतिक गठबंधन को लेकर कानून 

भारत में राजनीतिक गठबंधन किसी खास संवैधानिक प्रावधान या फिर वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं होते. व्यावसायिक समझौते या फिर कानूनी अनुबंधों के उलट चुनावी गठबंधन को विचारधारा, रणनीति या फिर चुनावी गणनाओं पर आधारित अपनी मर्जी से की गई राजनीतिक व्यवस्था माना जाता है. इसका मतलब है की पार्टियां आमतौर पर गठबंधन बनाने और उनमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होती हैं.

गठबंधन से बाहर निकालने के लिए अनुमति 

राजनीतिक दलों को गठबंधन छोड़ने के लिए भारत के चुनाव आयोग, सांसद, अदालत या फिर किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती. चाहे चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव के बाद पार्टियां राजनीतिक साझेदारियों को जारी रखने या फिर समाप्त करने का फैसला खुद कर सकती है.

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दल बदल विरोधी कानून यहां क्यों नहीं लागू होता? 

काफी लोग गठबंधन टूटने को दल बदल विरोधी कानून के साथ भ्रमित करते हैं लेकिन ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं. दल बदल विरोधी कानून उन व्यक्तिगत निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लागू होता है जो चुने जाने के बाद अपनी पार्टी बदलते हैं. इसे विधायकों को राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल करने से रोकने के लिए बनाया गया है. हालांकि यह कानून पूरे राजनीतिक दल पर लागू नहीं होता.

क्या डीएमके कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है?

कानूनी तौर पर इसका जवाब है नहीं. डीएमके सिर्फ इस आधार पर अदालत में कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती कि कांग्रेस ने किसी अन्य राजनीतिक दल का समर्थन करने का फैसला लिया है. क्योंकि गठबंधन लागू करने योग्य कानूनी अनुबंधनों के बजाय सुरक्षित राजनीतिक समझ होते है इस वजह से उन्हें तोड़ना किसी संवैधानिक या फिर चुनावी उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 May 2026 04:34 PM (IST)
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DMK-Congress Alliance Tamil Nadu Politics INDIA Bloc
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