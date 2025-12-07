IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन पिछले कई दिनों से एक बड़े संकट का सामना कर रही है. पिछले 6 दिनों में 1400 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी गई हैं और इन सब के अलावा क्रू और पायलटों की कमी के चलते कई अन्य उड़ानों में भी देरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इंडिगो का मालिक कौन है और मालिक एविएशन के अलावा और कौन से बिजनेस मैनेज करता है.

कौन है इंडिगो का मालिक

राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक हैं. ये एक जाने माने भारतीय बिजनेसमैन है और इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिगो की पैरंट कंपनी इंटरग्लोब एवियशन के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. भाटिया को इंडिगो को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लो कॉस्ट एयरलाइंस में से एक बनाने का क्रेडिट दिया जाता है. उनकी लीडरशिप ने 2006 में एक स्टार्टअप एयरलाइन से इंडिगो को भारतीय एविएशन में एक बड़ी ताकत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज

वैसे तो इंडिगो इंटरग्लोब पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा दिखने वाला और प्रभावशाली हिस्सा है लेकिन राहुल भाटिया के बिजनेस इंटरेस्ट कई इंडस्ट्री में फैले हुए हैं. इंटरग्लोब ने ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के आसपास एक फैला हुआ इकोसिस्टम बनाया है. जिससे यह एविएशन और उससे जुड़ी हुई सेवाओं से जुड़े भारत के बड़े ग्रुप में से एक बन गया है.

हॉस्पिटैलिटी

इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक मजबूत मौजूदगी है.‌ आपको बता दें यह फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी दिग्गज एकॉर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर इंटरग्लोब होटल के जरिए से होटल ऑपरेट करती है. यह कोलैबोरेशन भारत और विदेश में 30 से ज्यादा होटल मैनेज करता है. भारत के गुरुग्राम में इसकी कई प्रॉपर्टीज शामिल है.

लॉजिस्टिक्स

इंटरग्लोब लॉजिस्टिक्स सेवाओं में भी काम करता है. यह सप्लाई चेन ऑपरेशन, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन से जुड़े फ्रेट मूवमेंट को सपोर्ट करता है. इसमें ऐसी सेवाएं शामिल है जो सीधे तौर पर नहीं लेकिन फिर भी इंडिगो की अपनी लॉजिस्टिक्स और कार्गो जरूरत को सपोर्ट करती हैं.

एवियशन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन

इंटरग्लोब के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है एवियशन मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के अंदर भी आता है. यह कंपनी एयरलाइन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है. यह सेवाएं न सिर्फ इंडिगो को बल्कि भारत और विदेश में काम करने वाली दूसरी एयरलाइंस को भी सपोर्ट करती हैं.

टेक्नोलॉजी वेंचर्स

इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस में भी इनवेस्ट करता है. यह डिजिटल सेवा और स्मार्ट टैक्स सॉल्यूशन में भी विस्तार कर रहा है. इस विस्तार में सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म, ऑपरेशनल टेक टूल्स और ऑटोमेशन फोकस्ड सॉल्यूशन शामिल है.

इंडिगो के गुरुग्राम हब के पास रेस्टोरेंट और F&B वेंचर्स

कंपनी गुरुग्राम में इंडिगो के कॉरपोरेट ऑफिस के पास रेस्टोरेंट भी चलाती है. इससे उसके बिजनेस पोर्टफोलियो में एक और लाइफस्टाइल कंपोनेंट जुड़ गया है. यह आउटलेट कर्मचारी और आम जनता दोनों को सपोर्ट करते हैं.

एक AI स्टार्टअप

इंटरग्लोब के सबसे नए वेंचर्स में से एक है AIONOS. यह एक AI स्टार्टअप है जो एविएशन और दूसरे सेक्टर के लिए स्मार्ट और एडवांस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है. इस स्टार्टअप का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ्टी सिस्टम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में शामिल करना है.

