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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuvendu Adhikari Oath Ceremony: कौन हैं माखनलाल सरकार, जिनके पैर पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में छुए?

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: कौन हैं माखनलाल सरकार, जिनके पैर पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में छुए?

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में माखनलाल सरकार के पैर छुए और उन्हें गले लगाया. आइए जानते हैं कौन हैं माखनलाल सरकार.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 May 2026 12:45 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता का अभिनंदन किया।
  • 98 वर्षीय माखनलाल सरकार भाजपा के पुराने और वरिष्ठ जमीनी कार्यकर्ता हैं।
  • उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर आंदोलन में भाग लिया था।
  • उन्होंने उत्तरी बंगाल में भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक भावुक पल कार्यक्रम के सबसे ज्यादा चर्चित लम्हों में से एक बन गया. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मंच पर पहुंचे तो वे मंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए रुके. वह बुजुर्ग थे माखनलाल सरकार. उन्होंने माखनलाल सरकार को गले लगाया और फिर सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए. इसी बीच आइए जानते हैं कि कौन है माखनलाल सरकार.

कौन हैं माखनलाल सरकार?

माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल में भाजपा से जुड़े सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ जमीनी कार्यकर्ताओं में से एक हैं. 98 साल के माखनलाल सरकार को उन शुरुआती राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं में से एक माना जाता है जो उस वैचारिक आंदोलन से जुड़े हुए थे जो बाद में राज्य में भाजपा की संगठनात्मक संरचना के रूप में विकसित हुआ.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से जुड़ाव 

माखनलाल सरकार की राजनीतिक यात्रा आजादी के बाद के शुरुआती सालों से शुरू होती है. 1952 में वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले उस आंदोलन में शामिल हुए जिसका उद्देश्य कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना था. यह आंदोलन भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐतिहासिक रूप से काफी जरूरी बन गया और बताया जाता है कि इस अभियान के दौरान माखनलाल सरकार को गिरफ्तार भी किया गया था. उस आंदोलन में उनकी भागीदारी ने राष्ट्रवादी राजनीति के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे जुड़वा को स्थापित किया.

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बंगाल में भाजपा के निर्माण में भूमिका 

1980 में भाजपा के गठन के बाद माखनलाल सरकार ने उत्तरी बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई.  उन्हें पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसी जिलों के लिए संगठनात्मक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था. उस दौर में जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की राजनीतिक उपस्थित सीमित थी उन्होंने कथित तौर पर 1 साल के अंदर पार्टी को लगभग 10000 नए सदस्य दिए.

लगातार सात सालों तक जिला अध्यक्ष 

1981 से शुरू करके सरकार ने लगातार 7 सालों तक जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया. उस समय इसे काफी ज्यादा असामान्य माना जाता था क्योंकि भाजपा के नेता आमतौर पर इतने लंबे समय तक एक ही संगठनात्मक पद पर नहीं रहते थे. उनका लंबा कार्यकाल पार्टी के अंदर उनके प्रभाव और उस क्षेत्र में उनके गहरे जमीनी नेटवर्क को दर्शाता था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 May 2026 12:19 PM (IST)
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PM Modi Suvendu Adhikari Oath Ceremony Makhanlal Sarkar
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