हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसोनम वांगचुक को सरकार से कितना मिलता था फंड? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

सोनम वांगचुक को सरकार से कितना मिलता था फंड? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

सरकार ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया. गृह मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक के भाषणों ने भीड़ को उकसाया, जिससे भाजपा कार्यालय में आगजनी और पथराव जैसी घटनाएं हुईं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Sep 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है. सोनम वांगचुक इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़ताल की. लेकिन 25 सितंबर को लेह में हुए एक प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे. 

इसके बाद सरकार ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया. गृह मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक के भाषणों ने भीड़ को उकसाया, जिससे भाजपा कार्यालय में आगजनी और पथराव जैसी घटनाएं हुईं. अगले ही दिन, उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया और फिर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गृह मंत्रालय और अन्य जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि सोनम वांगचुक और उनके संगठनों को वर्षों से भारी मात्रा में विदेशी और कॉर्पोरेट फंडिंग मिली है. यह फंड विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर प्राप्त हुआ. ऐसे में चलिए जानते हैं कि सोनम वांगचुक को सरकार से कितना फंड मिलता था. 

सोनम वांगचुक को सरकार से कितना फंड मिलता था?

सरकार की रिपोर्ट और जांच में जो बातें सामने आईं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं. सरकार का दावा है कि वांगचुक की संस्थाओं को बिना वैध लाइसेंस के भारी विदेशी फंड मिला है. HIAL को बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के लगभग 1.5 करोड़ रुपये विदेशी फंडिंग मिली. SECMOL के FCRA खाते में नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए. वहीं 2018 से 2024 के बीच उनके अलग-अलग खातों में 1.68 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि आई. 2021-2024 के बीच उनके निजी खाते से 2.3 करोड़ विदेश भेजे गए. सरकार ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक को कई निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से CSR के तहत भारी फंड मिला है. 

सरकार का क्या कहना है?

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने FCRA कानून का बार-बार उल्लंघन किया, विदेशी फंड का गलत यूज किया, अघोषित खातों में फंड छुपाया और भड़काऊ भाषणों के जरिए लद्दाख में हिंसा को हवा दी. इन आरोपों के बाद उनका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. CBI और आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है और वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. वांगचुक का कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें झूठे मामलों में फंसा रही है. वे देशद्रोही नहीं, बल्कि लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Mig 21 Retired: मिग-21 में नहीं होता था एसी तो गर्मी से कैसे बचते थे पायलट, जान लें टेक्नोलॉजी

Published at : 28 Sep 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Ladakh Violence Ladakh Movement FCRA Violation Sonam Wangchuk Arrest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Navika Sagar Parikrama: Indian Navy की 'नारी शक्ति' का कमाल, 238 दिन में पूरी की Sagar Parikrama!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget