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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEmotional Story Of SRK: दिल्ली आकर ये काम जरूर करते हैं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, जानकर आंखों से आ जाएंगे आंसू 

Emotional Story Of SRK: दिल्ली आकर ये काम जरूर करते हैं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, जानकर आंखों से आ जाएंगे आंसू 

Emotional Story Of SRK: शाहरुख खान जब भी दिल्ली आते हैं, तो अपने माता-पिता को याद करते हुए उनकी कब्र पर जाते हैं, जो उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव और जड़ों से जुड़े रिश्ते को दिखाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 21 May 2026 08:49 AM (IST)
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Emotional Story Of SRK: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है. लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जहां उन्होंने अपने बचपन और जवानी के शुरुआती साल बिताए. यही वजह है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यादों का एक पूरा संसार है. आज भी जब उनका दिल्ली आना होता है, तो वह अपने पुराने दिनों, अपने परिवार और उन भावनाओं को जरूर याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें आज का शाहरुख खान बनाया.

माता-पिता की कब्र पर जाकर निभाते हैं भावनात्मक जुड़ाव

रिपोर्ट्स और कई इंटरव्यू में यह बात सामने आई है कि जब भी शाहरुख खान दिल्ली जाते हैं, तो वे अपने माता-पिता की कब्र पर जरूर जाते हैं. वहां जाकर वह काफी समय शांत होकर बिताते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. यह उनके लिए कोई दिखावा नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ एक गहरा रिश्ता है. अपने माता-पिता को याद करते हुए उनका भावुक हो जाना यह दिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, माता-पिता की जगह दिल में हमेशा खास रहती है.

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इंटरव्यू में कही दिल छू लेने वाली बात

शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत भावुक बात कही थी. उन्होंने कहा था  “जब भी मैं दिल्ली के लिए निकलता हूं तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू यहां हैं. मैं उनसे मिलने के लिए उनकी कब्र पर पहुंच जाता हूं. लोग कहते हैं कि अब मैं दिल्ली वाला नहीं मुंबई वाला बन गया हूं, लेकिन मैं उन्हें ये कैसे बताऊं कि मैं दिल्ली को और दिल्ली मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे अब्बू-अम्मी यहां हैं.” उनकी ये बातें सुनकर साफ समझ आता है कि उनके लिए दिल्ली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनके माता-पिता और उनकी भावनाओं से जुड़ी एक पवित्र याद है. 

बताते चले कि शाहरुख के अब्बू का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था. वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पेशे से चीफ इंजीनियर थे. जब शाहरुख कॉलेज में थे उस दौरान ही उनके पिता का निधन कैंसर की वजह से हो गया था. वहीं, उनकी अम्मी का नाम लतीफ फातिमा था, उनकी मां का इंतकाल साल 1990 में हो गया था.

मुंबई में सुपरस्टार, लेकिन दिल्ली में एक अलग शाहरुख

शाहरुख खान आज मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में एक बड़े सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं. बड़े पर्दे पर उनका नाम ही काफी है. लेकिन दिल्ली में उनका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है. वहां वे अपनी पुरानी यादों, जड़ों और सादगी से जुड़े इंसान की तरह नजर आते हैं. कहा जाता है कि हर हीरो के पीछे एक कहानी होती है, और शाहरुख खान की कहानी दिल्ली की गलियों, थिएटर की शुरुआत और संघर्ष के दिनों से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि उनका दिल्ली से रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ लगता है.

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Published at : 21 May 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Emotional Story Of SRK Delhi Memories SRK Shah Rukh Khan Success Story Indian Cinema Superstar
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