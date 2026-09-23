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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसमुद्र में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कौन करता है चालान? कौन है वहां की पुलिस

समुद्र में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कौन करता है चालान? कौन है वहां की पुलिस

समुद्र में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में नेवी कार्रवाई करती है. UNCLOS नियमों के तहत समुद्री जहाजों के चालान व जब्ती का अधिकार तय होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए भी कोई ट्रैफिक नियम होते हैं, और अगर कोई इन नियमों को तोड़े, तो उस पर कारवाई कौन करता है. हाल ही में अरब सागर में भारतीय और पाकिस्तानी नौसेना के बीच टक्कर की घटना के बाद यह सवाल और भी दिलचस्प हो गया. असल में समुद्र का भी अपना एक तय ट्रैफिक सिस्टम होता है, जिसे पूरी दुनिया के जहाज मानने के लिए बाध्य होते हैं, और इसे लागू करने की जिम्मेदारी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग संस्थाओं की होती है. 

क्या है समुद्र का ट्रैफिक रूल?

समुद्र में जहाजों के लिए कोई ट्रैफिक लाइट, लेन मार्किंग और स्टॉप साइन नहीं होते, इसलिए 1972 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने  COLREGs नाम का नियम बनाया, जो 1977 से लागू है. इसमें 41 नियम हैं, जो यह तय करते हैं कि दो जहाज आमने-सामने आने पर किसे रास्ता देना है, कौनसी लाइट और सिग्नल दिखाने है, और टक्कर से बचने के लिए कौनसी सावधानियां बरतनी हैं. दुनिया के करीब 155 देशों ने इसे मान्यता दी है. 

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तटीय जल क्षेत्र में कौन है असली पुलिस?

जब कोई जहाज किसी देश के तटीय जल क्षेत्र में होता है, तो वहीं नियम लागू कराने की जिम्मेदारी उस देश के तट रक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड की होती है. भारत में यह जिम्मेदारी भारतीय तटरक्षक बल के पास है, जिसका गठन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत होता है. यह बल भारत के एक्सोक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री कानूनी को लागू करता है, जिसमें अवैध मछली पकड़ना, तस्करी, समुद्री डकैती और नियमों के उल्लघंन जैसे मामलों में कार्रवाई करती है. 

खुले समंदर में कौन संभालता है जिम्मेदारी?

जब जहाज किसी देश के तटीय क्षेत्र से बाहर खुले समुद्र में होता है, तो वहां कोलरेग्स के नियम लागू कराने की जिम्मेदारी फ्लेग स्टेट की होती है, यानी वह स्टेट जिसके झंडे के तहत वह जहाज रजिस्टर्ड होता है. हर जहाज किसी न किसी देश में रजिस्टर्ड होता है, और उस जहाज पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी की जांच और कार्रवाई की प्राथमिक जिम्मेदारी उसी देश की होती है. इसके अलावा पोस्ट स्टेट कंट्रोल के तहत जब कोई जहाज किसी बदंरगाह पर रुकता है, तो वहां की अथॉरिटी भी उसकी जांच कर सकती है. 

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नियम तोड़ने पर क्या होती है कार्रवाई?

अगर कोई जहाज COLREGs के नियमों का उल्लघंन करता है और इससे टक्कर या हादसा होता है, तो जांच के बाद जिम्मेदार जहाज या उसके कप्तान पर जुर्माना लाइसेंस निलंबन या मुआवजे जैसी कार्रवाई हो सकती है, जो संबंधित फ्लेग स्टेट या तटीय राज्य के कानून के मुताबिक तय होती है. बड़े मामलों में यह मुद्दा दो देशों के बाच कूटनीतिक विवाद का रूप भी ले सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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