अब भाड़े पर मिलेगा रहाणे का आलीशान विला, जानें एक दिन का किराया कितना?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे इन दिनों अपनी एक बेहद आलीशान प्रॉपर्टी को लेकर सोशल मीडिया और खबरों में छाए हुए हैं. अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर की लाइफस्टाइल को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. अजिंक्य रहाणे ने महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन इगतपुरी में स्थित अपने बेहद आलीशान हॉलिडे होम राया एस्टेट को आम मेहमानों और पर्यटकों के लिए खोल दिया है.

लग्जरी विला रेंटल प्लेटफॉर्म StayVista के जरिए कोई भी इस विला को बुक कर सकता है. हालांकि, इस आलीशान विला में एक रात गुजारने का किराया इतना ज्यादा है कि आम इंसान के पूरे महीने की सैलरी कम पड़ जाए. आइए जानते हैं कि इस विला में क्या खास सुविधाएं हैं और इसका एक रात का किराया कितना है.

विला में क्या है खास?

अजिंक्य रहाणे और उनकी पत्नी राधिका धोपवकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो टूर शेयर करके इस विला की अंदरूनी झलक दिखाई है. सह्याद्रि के खूबसूरत पहाड़ों और वैतरणा झील के किनारे बसा यह विला देखने में किसी महल से कम नहीं लगता है.

रहाणे के इस आलीशान विला में 5 किंग-साइज बेडरूम हैं, जहां एक साथ 15 लोग आराम से ठहर सकते हैं. साथ ही, पहाड़ों और झील के खूबसूरत नजारे को देखते हुए नहाने के लिए इसमें एक शानदार इन्फिनिटी पूल बनाया गया है. विला के अंदर एक इन-हाउस बार, खूबसूरत बगीचे, गजेबो और बच्चों के खेलने के लिए अलग से प्ले-एरिया दिया गया है. इसके लिविंग रूम को दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां बैठकर सुबह की चाय या कॉफी का मजा लिया जा सकता है.

क्रिकेट लवर्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण

इस विला की सबसे अनोखी और खास बात इसका मेमोराबिलिया रूम यानी क्रिकेट की यादों से सजा कमरा है. रहाणे ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर जिसमें उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं के दौरान जीती हुई और इस्तेमाल की हुई चीजों को यहां सहेज कर रखा है.

इस कमरे में रहाणे के पसंदीदा बल्ले, गेंदें, क्रिकेट कैप्स, उनके द्वारा पहनी गईं टीम जर्सी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ की कई तस्वीरें रखी गई हैं. रहाणे ने खुद बताया कि इस कमरे में आना उनके लिए बेहद इमोशनल करने वाला अनुभव होता है और इसे देखकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. विला में रुकने वाले मेहमानों को इस रूम को देखने की विशेष अनुमति होगी.

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कितना है किराया?

अगर आप अपने पूरे परिवार या दोस्तों के ग्रुप के साथ रहाणे के इस एस्टेट में रुकना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 71,438 प्रति रात का किराया देना होगा. चूंकि यह पूरे 5 कमरों का एक विला है और इसमें 15 लोग रह सकते हैं, इसलिए कंपनी इसे किसी एक व्यक्ति के बजाय बड़े ग्रुप या फैमिली वेकेशन के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प के रूप में प्रमोट कर रही है.

बचपन की यादों से प्रेरित है डिजाइन

रहाणे ने बताया कि इस विला को Covid-19 के बाद विशेष रूप से एक फैमिली गेटअवे के तौर पर डिजाइन किया गया था. इसका डिजाइन काफी हद तक उनके बचपन की यादों से प्रेरित है, जब वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने नानी के घर जाया करते थे. वे अपने बच्चों को भी बिल्कुल वैसा ही खुला और प्राकृतिक माहौल देना चाहते थे, जहां वे खुलकर खेल सकें.

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