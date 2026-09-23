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अब भाड़े पर मिलेगा रहाणे का आलीशान विला, जानें एक दिन का किराया कितना?

क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे का इगतपुरी लग्जरी विला राया एस्टेट आम मेहमानों के लिए खुला, इंफिनिटी पूल, होम थिएटर और यादगार क्रिकेट रूम से लैस इस विला में एक रात ठहरने का किराया 71,438 रखा गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Sep 2026 08:35 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे इन दिनों अपनी एक बेहद आलीशान प्रॉपर्टी को लेकर सोशल मीडिया और खबरों में छाए हुए हैं. अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और अपने पसंदीदा क्रिकेटर की लाइफस्टाइल को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. अजिंक्य रहाणे ने महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन इगतपुरी में स्थित अपने बेहद आलीशान हॉलिडे होम राया एस्टेट को आम मेहमानों और पर्यटकों के लिए खोल दिया है.

लग्जरी विला रेंटल प्लेटफॉर्म StayVista के जरिए कोई भी इस विला को बुक कर सकता है. हालांकि, इस आलीशान विला में एक रात गुजारने का किराया इतना ज्यादा है कि आम इंसान के पूरे महीने की सैलरी कम पड़ जाए. आइए जानते हैं कि इस विला में क्या खास सुविधाएं हैं और इसका एक रात का किराया कितना है.

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विला में क्या है खास?

अजिंक्य रहाणे और उनकी पत्नी राधिका धोपवकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो टूर शेयर करके इस विला की अंदरूनी झलक दिखाई है. सह्याद्रि के खूबसूरत पहाड़ों और वैतरणा झील के किनारे बसा यह विला देखने में किसी महल से कम नहीं लगता है. 

रहाणे के इस आलीशान विला में 5 किंग-साइज बेडरूम हैं, जहां एक साथ 15 लोग आराम से ठहर सकते हैं. साथ ही, पहाड़ों और झील के खूबसूरत नजारे को देखते हुए नहाने के लिए इसमें एक शानदार इन्फिनिटी पूल बनाया गया है. विला के अंदर एक इन-हाउस बार, खूबसूरत बगीचे, गजेबो और बच्चों के खेलने के लिए अलग से प्ले-एरिया दिया गया है. इसके लिविंग रूम को दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां बैठकर सुबह की चाय या कॉफी का मजा लिया जा सकता है. 

क्रिकेट लवर्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण

इस विला की सबसे अनोखी और खास बात इसका मेमोराबिलिया रूम यानी क्रिकेट की यादों से सजा कमरा है. रहाणे ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर जिसमें उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं के दौरान जीती हुई और इस्तेमाल की हुई चीजों को यहां सहेज कर रखा है. 

इस कमरे में रहाणे के पसंदीदा बल्ले, गेंदें, क्रिकेट कैप्स, उनके द्वारा पहनी गईं टीम जर्सी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ की कई तस्वीरें रखी गई हैं. रहाणे ने खुद बताया कि इस कमरे में आना उनके लिए बेहद इमोशनल करने वाला अनुभव होता है और इसे देखकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. विला में रुकने वाले मेहमानों को इस रूम को देखने की विशेष अनुमति होगी.

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कितना है किराया?

अगर आप अपने पूरे परिवार या दोस्तों के ग्रुप के साथ रहाणे के इस एस्टेट में रुकना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 71,438 प्रति रात का किराया देना होगा. चूंकि यह पूरे 5 कमरों का एक विला है और इसमें 15 लोग रह सकते हैं, इसलिए कंपनी इसे किसी एक व्यक्ति के बजाय बड़े ग्रुप या फैमिली वेकेशन के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प के रूप में प्रमोट कर रही है.

बचपन की यादों से प्रेरित है डिजाइन

रहाणे ने बताया कि इस विला को Covid-19 के बाद विशेष रूप से एक फैमिली गेटअवे के तौर पर डिजाइन किया गया था. इसका डिजाइन काफी हद तक उनके बचपन की यादों से प्रेरित है, जब वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने नानी के घर जाया करते थे. वे अपने बच्चों को भी बिल्कुल वैसा ही खुला और प्राकृतिक माहौल देना चाहते थे, जहां वे खुलकर खेल सकें. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 08:35 AM (IST)
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