पुतिन नहीं इन लीडर्स का भी है बॉडी डबल, जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 4 दिसंबर को भारत दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. पुतिन का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव बढ़ा दिया है और साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हैं.

पुतिन और मोदी की यह बैठक अंतरराष्ट्रीय हलचल के बीच बहुत अहम मानी जा रही है. इस बीच पुतिन के बॉडी डबल की बात फिर चर्चा में है. दरअसल, कई सालों से दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि पुतिन सुरक्षा कारणों से अपने हमशक्ल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उन्होंने इन दावों को कई बार खारिज किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन ही नहीं दुनिया के कई बड़े नेता और मशहूर हस्तियां अपने बॉडी डबल रखती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पुतिन के अलावा कौन से लीडर्स का भी बॉडी डबल है.

क्वीन एलिजाबेथ-2

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-2 के लिए एला स्लैक नाम की महिला लगभग 30 सालों तक स्टैंड-इन का काम करती रही. वह आधिकारिक सूट कार्यक्रमों की रिहर्सल और बड़े आयोजनों से पहले महारानी की जगह खड़ी होती थी ताकि असली कार्यक्रम के दौरान महारानी को कोई असुविधा न हो. वहीं एला स्लैक ने कभी इसके लिए पैसे नहीं लिए थे क्योंकि उनके अनुसार यह उनके लिए सम्मान की बात थी.

हिलेरी क्लिंटन बीमारी के बाद छिड़ा था डबल बॉडी विवाद

2016 के चुनाव प्रचार के दौरान हिलेरी क्लिंटन जब 9-11 इवेंट में अचानक गिर गई तो दुनियाभर में उनकी सेहत को लेकर सवाल उठे थे. वहीं कुछ घंटों बाद जब वह अपनी बेटी के घर से बाहर आई तो सोशल मीडिया पर दावा शुरू हो गया है कि वह असली हिलेरी नहीं बल्कि एक बॉडी डबल है. क्योंकि वह ज्यादा हेल्दी और हल्की दिख रही थी. हालांकि, यह दावा झूठा निकला था लेकिन तब #ClintonsBodyDouble ट्रेंड करता रहा था.

किम जोंग-रखते हैं कई हमशक्ल साथ

उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कई बार अपने बिल्कुल हमशक्ल लोगों के साथ देखे गए हैं. एक वीडियो में तो वह दो शक्ल-सूरत से मिलते-जुलते व्यक्तियों के साथ बातचीत करते नजर आए थे. कहा जाता है कि वह हत्या के खतरे से बचने के लिए कई लुक-अलाइक लेकर चलते हैं..

मुहम्मदु बुहारी

नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुहारी के बारे में भी अफवाह रही है कि बीमारी के बाद वह असली नहीं बल्कि एक सूडानी व्यक्ति जुबरिल है. हालांकि बुहारी ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था. सोशल मीडिया पर लोग कान, नाक और हाथों की तुलना कर दावा करते थे की असली बुहारी की जगह कोई और बैठा है.

उदय हुसैन

इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बेटे उदय हुसैन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई बॉडी डबल रखे थे.उनमें से सबसे मशहूर लतीफ याहीया थे, जिन्होंने बाद में दावा किया था कि उनसे जबरन यह काम कराया गया. लतीफ ने बताया था कि उनकी उदय की तरह दिखने के लिए सर्जरी कराई गई, वहीं उनकी जान कई बार खतरे में पड़ी और लास्ट में वह 26 गोलियां झेलकर किसी तरह भाग निकले थे. सद्दाम हुसैन के बेटे उदय हुसैन के बॉडी डबल की यह कहानी सबसे विवादित और खतरनाक मानी जाती है.

