हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?

कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?

हाल ही में एक बहुत ही इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज एक अन्य संत के चरणों में झुकते हुए देखे जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की इन दिनों तबीयत को लेकर काफी खबरें सामने रही है. उनकी तबीयत को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. इसी बीच हाल ही में एक बहुत ही इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज एक अन्य संत के चरणों में झुकते हुए देखे जा रहे हैं. यह वीडियो देखने के बाद हजारों लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं कि आखिर वो संत कौन हैं, जिनके प्रति प्रेमानंद महाराज इतना आदर और समर्पण दिखा रहे हैं. 

दरअसल, जिन संत को देखकर प्रेमानंद महाराज अपनी खराब तबीयत के बाद भी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और अपने हाथों से उनके पैर धोकर, उन्हें अपनी गद्दी पर बैठाया,  वो प्रेमानंद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं. अपनी खराब तबीयत के बाद भी उन्होंने न सिर्फ चरण वंदना की, बल्कि अपने गुरु को पूरे सम्मान के साथ अपनी गद्दी पर भी बिठाया. यह देखकर कई लोग इमोशनल हो गए और इंटरनेट पर गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश करने लगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि  प्रेमानंद महाराज के गुरु कौन थे, जिनके बारे में लोग इंटरनेट पर खोज रहे हैं. 

इमोशनल मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो में देखा गया कि गुरु शरणानंद महाराज, जो रमणरेती महावन, वृंदावन के प्रमुख संत हैं, प्रेमानंद जी का हालचाल लेने केली कुंज आश्रम पहुंचे थे. जैसे ही प्रेमानंद जी ने अपने गुरु को देखा, उन्होंने तुरंत उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया. इसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी गद्दी पर बैठाया, उनके चरणों को धोया, अपने दुपट्टे से पोछा और आरती उतारी. इस दौरान दोनों संतों की आंखों में आंसू थे, और ये मिलन देखकर आश्रम में मौजूद सभी श्रद्धालु भी इमोशनल हो गए. 

गुरु शरणानंद कौन हैं?

गुरु शरणानंद जी वृंदावन के रमणरेती महावन स्थित आश्रम के प्रमुख संत हैं. वे अत्यंत विनम्र, तपस्वी और गहराई से अध्यात्म में रमे हुए संत माने जाते हैं. उन्होंने कई वर्षों तक साधना की है और उनके प्रवचन भी श्रद्धालुओं के बीच खूब लोकप्रिय हैं. प्रेमानंद महाराज के जीवन में उनका विशेष स्थान है. वे सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक और मार्गदर्शक हैं. प्रेमानंद महाराज हमेशा अपने उपदेशों में अपने गुरु का उल्लेख करते हैं और यह स्वीकारते हैं. प्रेमानंद महाराज आज के समय में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले संतों में से एक हैं. उनके प्रवचन करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं. लेकिन इस वीडियो ने दिखाया कि वे अपने गुरु के सामने कितने विनम्र हैं. उनके चेहरे पर भक्ति और समर्पण की भावना साफ दिखाई दी. 

यह भी पढ़ें Secularism In Countries: दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश कौन-सा, जानें क्या है भारत की स्थिति?

Published at : 17 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Premanand Maharaj Vrindavan Saint Premanand Maharaj Viral Video Guru Sharananand Premananda Maharaj Guru
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
यूटिलिटी
Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget