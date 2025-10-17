कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?

मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की इन दिनों तबीयत को लेकर काफी खबरें सामने रही है. उनकी तबीयत को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है. इसी बीच हाल ही में एक बहुत ही इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज एक अन्य संत के चरणों में झुकते हुए देखे जा रहे हैं. यह वीडियो देखने के बाद हजारों लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं कि आखिर वो संत कौन हैं, जिनके प्रति प्रेमानंद महाराज इतना आदर और समर्पण दिखा रहे हैं.

दरअसल, जिन संत को देखकर प्रेमानंद महाराज अपनी खराब तबीयत के बाद भी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और अपने हाथों से उनके पैर धोकर, उन्हें अपनी गद्दी पर बैठाया, वो प्रेमानंद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं. अपनी खराब तबीयत के बाद भी उन्होंने न सिर्फ चरण वंदना की, बल्कि अपने गुरु को पूरे सम्मान के साथ अपनी गद्दी पर भी बिठाया. यह देखकर कई लोग इमोशनल हो गए और इंटरनेट पर गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश करने लगे. ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज के गुरु कौन थे, जिनके बारे में लोग इंटरनेट पर खोज रहे हैं.

इमोशनल मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो में देखा गया कि गुरु शरणानंद महाराज, जो रमणरेती महावन, वृंदावन के प्रमुख संत हैं, प्रेमानंद जी का हालचाल लेने केली कुंज आश्रम पहुंचे थे. जैसे ही प्रेमानंद जी ने अपने गुरु को देखा, उन्होंने तुरंत उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया. इसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी गद्दी पर बैठाया, उनके चरणों को धोया, अपने दुपट्टे से पोछा और आरती उतारी. इस दौरान दोनों संतों की आंखों में आंसू थे, और ये मिलन देखकर आश्रम में मौजूद सभी श्रद्धालु भी इमोशनल हो गए.

गुरु शरणानंद कौन हैं?

गुरु शरणानंद जी वृंदावन के रमणरेती महावन स्थित आश्रम के प्रमुख संत हैं. वे अत्यंत विनम्र, तपस्वी और गहराई से अध्यात्म में रमे हुए संत माने जाते हैं. उन्होंने कई वर्षों तक साधना की है और उनके प्रवचन भी श्रद्धालुओं के बीच खूब लोकप्रिय हैं. प्रेमानंद महाराज के जीवन में उनका विशेष स्थान है. वे सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक और मार्गदर्शक हैं. प्रेमानंद महाराज हमेशा अपने उपदेशों में अपने गुरु का उल्लेख करते हैं और यह स्वीकारते हैं. प्रेमानंद महाराज आज के समय में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले संतों में से एक हैं. उनके प्रवचन करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं. लेकिन इस वीडियो ने दिखाया कि वे अपने गुरु के सामने कितने विनम्र हैं. उनके चेहरे पर भक्ति और समर्पण की भावना साफ दिखाई दी.

