भारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?

विदेश से खरीदा गया कच्चे तेल सीधा पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां रिफाइनिंग प्रक्रिया के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किया जाता है. रिफाइनिंग, परिवहन और डीलर कमीशन जैसी लागत जोड़ने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है.