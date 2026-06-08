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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?

भारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?

भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ईरान समेत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी भी हाल ही में बता चुके हैं .

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ईरान समेत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी भी हाल ही में बता चुके हैं .

देश में पेट्रोल की कीमत अक्सर चर्चा का विषय रहती है. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर सरकार एक लीटर पेट्रोल कितने रुपये में खरीदती है और पेट्रोल पंप तक पहुंचने तक कीमत लगभग दौगुनी कैसे हो जाती है. दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेश से आयात करता है.

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भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ईरान समेत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी भी हाल ही में बता चुके हैं कि भारत कई देशों से कच्चे तेल आयात कर रहा है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है.
भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ईरान समेत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी भी हाल ही में बता चुके हैं कि भारत कई देशों से कच्चे तेल आयात कर रहा है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है.
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विदेश से खरीदा गया कच्चे तेल सीधा पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां रिफाइनिंग प्रक्रिया के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किया जाता है. रिफाइनिंग, परिवहन और डीलर कमीशन जैसी लागत जोड़ने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है.
विदेश से खरीदा गया कच्चे तेल सीधा पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां रिफाइनिंग प्रक्रिया के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किया जाता है. रिफाइनिंग, परिवहन और डीलर कमीशन जैसी लागत जोड़ने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है.
Published at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Cost Of One Litre Petrol In India Petrol Price Breakup Government Earning From Petrol

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