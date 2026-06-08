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भारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?
भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ईरान समेत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी भी हाल ही में बता चुके हैं .
देश में पेट्रोल की कीमत अक्सर चर्चा का विषय रहती है. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर सरकार एक लीटर पेट्रोल कितने रुपये में खरीदती है और पेट्रोल पंप तक पहुंचने तक कीमत लगभग दौगुनी कैसे हो जाती है. दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेश से आयात करता है.
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Published at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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