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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPM मोदी ने कब-कब किया UPI से पेमेंट, खर्च किए थे कितने पैसे?

PM मोदी ने कब-कब किया UPI से पेमेंट, खर्च किए थे कितने पैसे?

25 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जयपुर में रोड शो किया था. दोनों नेता जंतर-मंतर से होते हुए हवा महल पहुंचे. यहां दोनों ने एक चाय की दुकान परचाय पी थी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 17 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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आज यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की चर्चाओं के साथ साथ देश में एक और मुद्दे पर जमकर चर्चा हो रही है और वह है UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज का लगा देना. भारत में UPI से चाय की छोटी सी पेमेंट से लेकर बड़ी खरीदारी तक करना आज आम बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर डिजिटल पेमेंट और UPI की सुविधा को लोगों के सामने दिखाते रहे हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प मामला जनवरी 2024 में सामने आया था, जब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर आए थे. जयपुर में मैक्रों के साथ घूमते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ उन्हें UPI के बारे में समझाया, बल्कि खुद UPI से पेमेंट भी किया था.

दरअसल, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जयपुर में रोड शो किया था. दोनों नेता जंतर-मंतर से होते हुए हवा महल पहुंचे. यहां दोनों ने एक चाय की दुकान पर रुककर मसाला चाय पी. इसी दौरान पीएम मोदी ने UPI के जरिए चाय का भुगतान किया था.

चाय के लिए किया था केवल 2 रुपये का भुगतान

हवा महल के सामने साहू चायवाला की दुकान पर दोनों नेताओं ने चाय पी थी. रिपोर्टों के मुताबिक, चाय के लिए ₹2 का टोकन पेमेंट लिया गया था. पीएम मोदी ने दुकान के QR कोड को स्कैन करके डिजिटल तरीके से यह भुगतान किया था.

इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को UPI के जरिए पेमेंट करने का तरीका भी समझाया. पेमेंट पूरा होने पर दुकान वाले को तुरंत भुगतान मिलने का मैसेज मिला था. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया था.

बाद में मैक्रों ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में अपने भाषण के दौरान जयपुर की उस चाय का जिक्र भी किया था. उन्होंने कहा था कि वह हवा महल के पास पीएम मोदी के साथ पी गई चाय को नहीं भूलेंगे और यह चाय UPI से भुगतान की गई थी.

राम मंदिर की प्रतिकृति के लिए भी UPI से पेमेंट

उसी जयपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक हस्तशिल्प की दुकान से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए अयोध्या के राम मंदिर की एक छोटी प्रतिकृति खरीदी थी. इस प्रतिकृति के लिए पीएम मोदी ने 500 रुपये का भुगतान UPI के जरिए किया था. यह भुगतान भी दुकान पर डिजिटल तरीके से किया गया था. इसकी जानकारी उस समय सामने आई कई रिपोर्टों में दी गई थी. यानी 25 जनवरी 2024 को जयपुर में पीएम मोदी के दो UPI पेमेंट स्पष्ट रूप से रिपोर्ट हुए थे. एक ₹2 चाय के लिए और दूसरा ₹500 राम मंदिर की प्रतिकृति के लिए.

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कुल कितने रुपये किए थे खर्च?

इन दोनों दर्ज भुगतानों को जोड़ें तो रकम 502 रुपये होती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 502 रुपये उस जयपुर दौरे में रिपोर्ट हुए इन दो UPI भुगतानों का कुल योग है. इसे पीएम मोदी द्वारा अब तक किए गए सभी UPI भुगतानों की कुल रकम नहीं कहा जा सकता. उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में इन दो भुगतानों की रकम स्पष्ट रूप से दर्ज है. जयपुर की यह घटना इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि पीएम मोदी ने एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके दिखाया था. बाद में मैक्रों ने भी अपने भाषण में UPI से भुगतान की गई उस चाय को याद किया था.

यह भी पढ़ें: जहां थी PM मोदी की चाय की दुकान, वहां कैसे करें विजिट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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