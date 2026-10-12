साल 2100 में कैसे खत्म हो जाएगी दुनिया, AI के अलावा कौन बनेगा खतरा?

प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका 'द लैंसेट' की एक नई वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि यदि समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए, तो वर्ष 2100 तक इंसानियत के अस्तित्व पर गंभीर संकट छा सकता है. 'लैंसेट कमीशन ऑन 21st सेंचुरी ग्लोबल थ्रेट्स टू हेल्थ' द्वारा जारी इस अध्ययन में अगले 75 वर्षों के दौरान वैश्विक आबादी को खतरे में डालने वाले 17 प्रमुख कारकों को रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट में परमाणु संघर्ष, AI के खतरनाक दुरुपयोग और जैविक हथियारों के फैलाव को इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विनाशकारी संकटों से रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों को अपनी रणनीतियों में तत्काल बदलाव लाना होगा.

ग्लोबल थ्रेट्स रिपोर्ट का बर्लिन में अनावरण

दुनिया भर के 35 जाने-माने हेल्थ और साइंस विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार की गई इस व्यापक रिपोर्ट को जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड हेल्थ समिट के दौरान आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने रखा जा रहा है. इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय और नीतिकारों को उन चुनौतियों से आगाह कराना है, जो आने वाले दशकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंसानी जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं. शोधकर्ताओं ने साफ किया है कि ये सभी 17 खतरे अलग-अलग न होकर एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और इनसे बचने के लिए पूरी दुनिया को एक मंच पर आकर रणनीति बनानी होगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो-वेपन का जानलेवा संगम

तकनीक के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनियंत्रित और गलत इस्तेमाल मानवता के लिए काल बन सकता है. रिपोर्ट में विशेष चिंता जताते हुए कहा गया है कि एआई का प्रयोग बेहद घातक और संक्रामक जैविक हथियार तैयार करने में किया जा सकता है. ऐसे लैब-निर्मित खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया यदि बाहर फैलते हैं, तो इनसे कुछ ही समय में करोड़ों लोगों की जान जा सकती है. इस अध्ययन के सह-अध्यक्ष प्रोफेसर क्रिस्टोफर मरे का कहना है कि आज के वैश्विक नेताओं को भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए समय रहते एआई गवर्नेंस पर मजबूत नीतियां और जरूरी फंड का आवंटन करना होगा.

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परमाणु युद्ध का असर और परमाणु अकाल की विभीषिका

अगर दुनिया के ताकतवर देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ता है, तो इसका असर केवल धमाकों और तात्कालिक तबाही तक सीमित नहीं रहेगा. एटमी विस्फोटों से निकलने वाली विशाल राख, जहरीला धुआं और धूल कण वायुमंडल की ऊपरी परतों में जमा हो जाएंगे. इससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आएगी. इस स्थिति को वैज्ञानिकों ने परमाणु अकाल का नाम दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में खेती पूरी तरह ठप हो जाएगी और भयानक भुखमरी के कारण अरबों लोगों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा.

जलवायु परिवर्तन का पैमाना और स्वास्थ्य सुधार के रास्ते

पर्यावरण असंतुलन भी मानव आबादी की उम्र और सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है. रिपोर्ट में दिए गए वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक, यदि दुनिया भर के देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को 4.4 डिग्री सेल्सियस की जगह 1.8 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे मानव आबादी के लगभग 1.89 अरब 'स्वस्थ जीवन-वर्षों' की रक्षा की जा सकती है. इसके विपरीत, यदि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता और वित्तीय मदद में मनमानी कटौती जारी रही, तो वर्ष 2100 तक 1.5 अरब 'स्वस्थ जीवन-वर्षों' का नुकसान होगा, जिसका 70 प्रतिशत सबसे बुरा असर सब-सहारा अफ्रीका के गरीब देशों पर देखने को मिलेगा.





अमीर और गरीब देशों के बीच सेहत संबंधी असमानता

विश्व स्तर पर आर्थिक असमानता का असर लोगों के स्वास्थ्य और बीमारियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है. विकसित और उच्च आय वाले देशों में मोटापा, अस्वस्थ जीवनशैली, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप और खराब मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौतियां बनकर उभर रहे हैं. दूसरी तरफ, कम आय वाले और विकासशील क्षेत्रों में निम्न शिक्षा स्तर, बच्चों में गंभीर कुपोषण, दूषित जल और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी मुख्य समस्याएं हैं. विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि जब तक आय की खाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर को कम नहीं किया जाएगा, तब तक एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना करना असंभव है.

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