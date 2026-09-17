जहां चाय बेचते थे PM मोदी, अब वहां किस चीज की है दुकान?

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस मौके पर हर साल उनकी जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्से और जगहें चर्चा में आ जाती हैं. इन्हीं में से एक है गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की वह छोटी सी चाय की दुकान, जहां नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिता दामोदरदास मोदी की मदद करते थे. यह जगह आज भी मौजूद है, लेकिन अब यहां पहले की तरह चाय की दुकान नहीं चलती. रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद इस पुराने स्टॉल को उसकी ऐतिहासिक पहचान के साथ सुरक्षित रखा गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आज इस दुकान का क्या हाल है और वहां अब क्या देखने को मिलता है?

वडनगर स्टेशन से जुड़ा है बचपन का किस्सा

गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थान है. इसी शहर के रेलवे स्टेशन पर उनके पिता चाय बेचते थे. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के काम में हाथ बंटाते थे और ट्रेन आने पर यात्रियों को चाय पहुंचाते थे. यही वजह है कि वडनगर रेलवे स्टेशन का यह छोटा सा स्टॉल पीएम मोदी की शुरुआती जिंदगी से जुड़ी खास जगहों में गिना जाता है.

अब यहां चाय की दुकान नहीं चलती

अगर आप सोच रहे हैं कि आज भी वहां जाकर उसी दुकान से चाय मिलती होगी तो ऐसा नहीं है. पुरानी चाय की दुकान को वैसे ही संरक्षित किया गया है और इसे सामान्य कारोबार वाली दुकान के बजाय एक यादगार स्थल के तौर पर रखा गया है. 2021 में वडनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान भी इस पुराने स्टॉल को स्टेशन परिसर में सुरक्षित रखा गया था. रिपोर्ट्स में इसे पर्यटन से जोड़ने की बात भी सामने आई थी.

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दुकान को बना दिया गया है हेरिटेज स्पॉट

साल 2019 में इस चाय की दुकान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना सामने आई थी. इसके बाद पुराने स्टॉल को सुरक्षित रखने की तैयारी की गई, ताकि यहां आने वाले लोग पीएम मोदी के बचपन से जुड़ी इस जगह को देख सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुकान को ग्लास कवर से सुरक्षित करने की योजना भी बनाई गई थी. यानी जो जगह कभी रोजमर्रा के चाय कारोबार का हिस्सा थी, वही अब वडनगर आने वाले लोगों के लिए देखने लायक जगह बन चुकी है.

पूरा रेलवे स्टेशन भी बदला गया

वडनगर रेलवे स्टेशन को बाद में हेरिटेज लुक दिया गया. 2021 में इसके पुनर्विकास के बाद स्टेशन की तस्वीर काफी बदल गई, लेकिन पुराने प्लेटफॉर्म और पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान को सुरक्षित रखा गया. इस तरह नए रेलवे स्टेशन के बीच यह पुराना स्टॉल वडनगर के इतिहास और पीएम मोदी के बचपन की यादों से जुड़ी एक खास जगह के रूप में मौजूद है.

जन्मदिन से पहले फिर चर्चा में आई जगह

पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और 2026 में वह 76 साल के हो जाएंगे. जन्मदिन के आसपास उनकी जन्मभूमि वडनगर और बचपन से जुड़ी जगहों की चर्चा फिर बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे स्टेशन का यह पुराना चाय स्टॉल भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनता है. यहां आने वाले लोग उस जगह को देख सकते हैं जिसे पीएम मोदी के बचपन की कहानी से जोड़ा जाता है. खास बात यह है कि आज यह जगह किसी सामान्य चाय की दुकान से ज्यादा एक संरक्षित हेरिटेज स्थल के रूप में नजर आती है.

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