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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजहां चाय बेचते थे PM मोदी, अब वहां किस चीज की है दुकान?

जहां चाय बेचते थे PM मोदी, अब वहां किस चीज की है दुकान?

पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले जानिए गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की उस चाय की दुकान का हाल, जहां बचपन में पीएम मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद करते थे.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस मौके पर हर साल उनकी जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्से और जगहें चर्चा में आ जाती हैं. इन्हीं में से एक है गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन की वह छोटी सी चाय की दुकान, जहां नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिता दामोदरदास मोदी की मदद करते थे. यह जगह आज भी मौजूद है, लेकिन अब यहां पहले की तरह चाय की दुकान नहीं चलती. रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद इस पुराने स्टॉल को उसकी ऐतिहासिक पहचान के साथ सुरक्षित रखा गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आज इस दुकान का क्या हाल है और वहां अब क्या देखने को मिलता है?

वडनगर स्टेशन से जुड़ा है बचपन का किस्सा

गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थान है. इसी शहर के रेलवे स्टेशन पर उनके पिता चाय बेचते थे. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के काम में हाथ बंटाते थे और ट्रेन आने पर यात्रियों को चाय पहुंचाते थे. यही वजह है कि वडनगर रेलवे स्टेशन का यह छोटा सा स्टॉल पीएम मोदी की शुरुआती जिंदगी से जुड़ी खास जगहों में गिना जाता है.

अब यहां चाय की दुकान नहीं चलती

अगर आप सोच रहे हैं कि आज भी वहां जाकर उसी दुकान से चाय मिलती होगी तो ऐसा नहीं है. पुरानी चाय की दुकान को वैसे ही संरक्षित किया गया है और इसे सामान्य कारोबार वाली दुकान के बजाय एक यादगार स्थल के तौर पर रखा गया है. 2021 में वडनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान भी इस पुराने स्टॉल को स्टेशन परिसर में सुरक्षित रखा गया था. रिपोर्ट्स में इसे पर्यटन से जोड़ने की बात भी सामने आई थी.

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दुकान को बना दिया गया है हेरिटेज स्पॉट

साल 2019 में इस चाय की दुकान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना सामने आई थी. इसके बाद पुराने स्टॉल को सुरक्षित रखने की तैयारी की गई, ताकि यहां आने वाले लोग पीएम मोदी के बचपन से जुड़ी इस जगह को देख सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुकान को ग्लास कवर से सुरक्षित करने की योजना भी बनाई गई थी. यानी जो जगह कभी रोजमर्रा के चाय कारोबार का हिस्सा थी, वही अब वडनगर आने वाले लोगों के लिए देखने लायक जगह बन चुकी है.

पूरा रेलवे स्टेशन भी बदला गया

वडनगर रेलवे स्टेशन को बाद में हेरिटेज लुक दिया गया. 2021 में इसके पुनर्विकास के बाद स्टेशन की तस्वीर काफी बदल गई, लेकिन पुराने प्लेटफॉर्म और पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान को सुरक्षित रखा गया. इस तरह नए रेलवे स्टेशन के बीच यह पुराना स्टॉल वडनगर के इतिहास और पीएम मोदी के बचपन की यादों से जुड़ी एक खास जगह के रूप में मौजूद है.

जन्मदिन से पहले फिर चर्चा में आई जगह

पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और 2026 में वह 76 साल के हो जाएंगे. जन्मदिन के आसपास उनकी जन्मभूमि वडनगर और बचपन से जुड़ी जगहों की चर्चा फिर बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे स्टेशन का यह पुराना चाय स्टॉल भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनता है. यहां आने वाले लोग उस जगह को देख सकते हैं जिसे पीएम मोदी के बचपन की कहानी से जोड़ा जाता है. खास बात यह है कि आज यह जगह किसी सामान्य चाय की दुकान से ज्यादा एक संरक्षित हेरिटेज स्थल के रूप में नजर आती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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