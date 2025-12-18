क्या सच में भूतों से बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, जानें कैसे करते हैं काम?

आपने कई हॉंटेड मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा कि एक व्यक्ति भूतों और भटकती प्रेत आत्माओं से बात या संवाद स्थापित कर सकता है. ऐसे व्यक्ति को ही पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट या एक्सपर्ट कहा जाता है. ये लोग भूतों से सीधे संवाद करने या किसी अदृश्य चैनल के माध्यम से बात करने का दावा करते हैं, जो देखने और सुनने में लोगों को हैरान करता है.

हालांकि, किसी शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट ने यह दावा नहीं किया है कि ऐसा सचमुच हो सकता है. इसके बावजूद हम टीवी शोज और सोशल मीडिया पर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट की भरमार देखते हैं. आइए समझते हैं कि ये लोग इस तरह का दावा कैसे करते हैं?

पैरानॉर्मल जांच में इस्तेमाल होने वाले टूल्स

पैरानॉर्मल जांचकर्ता कई तरह के उपकरणों और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. उनके अनुसार, ये टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भूतों और प्रेत आत्माओं से कनेक्शन स्थापित करने और किसी स्थान पर उनकी मौजूदगी का आभास दिलाते हैं.

इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग

इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग किसी भी वस्तु और वातावरण के तापमान को मापने के लिए किया जाता है. यह डिवाइस तापमान में हुए परिवर्तन के बारे में पता लगाने या किसी वस्तु से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की जानकारी भी प्रदान करता है. पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल ऊर्जा या तापमान में बदलाव को मापने के लिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आत्माओं को प्रकट होने के लिए आसपास के वातावरण से ऊर्जा खींचनी होती है, जिससे तापमान में बदलाव होता है. यानी किसी भी स्थान का वातावरण अचानक ठंडा या गर्म हो जाना.

EMF मीटर से सुपरनैचरल ऊर्जा की जांच

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) मीटर का इस्तेमाल किसी क्षेत्र या जगह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्तर को जांचने के लिए किया जाता है. पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या एक्टिविस्ट इसका उपयोग आत्माओं या भूतों की उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं. उनका मानना होता है कि सुपरनैचरल पावर्स हमारे आसपास ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं. यदि मीटर किसी विशेष स्थान पर सामान्य स्तर से बहुत अधिक रीडिंग दिखाता है, तो वे इसे सुपरनैचरल आइडेंटिटी की मौजूदगी मानते हैं.

थर्मल कैमरा कैसे काम करता है

ये टूल्स या उपकरण पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स या एक्टिविस्ट के लिए सबसे जरूरी उपकरण माने जाते हैं, जिनका उपयोग लगभग हर एक्सपर्ट करता है. इस टूल की मदद से तापमान की निगरानी रखना आसान हो जाता है. पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट मानते हैं कि जब भूत या आत्माएं मौजूद होती हैं, तो वे आसपास की ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे उस जगह का तापमान अचानक गिर जाता है. इसी बदलाव को मापने के लिए थर्मल कैमरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें थर्मल कैमरा पूरे कमरे का हीट मैप दिखाता है, जिससे उन्हें वह अदृश्य ठंडी ऊर्जा आसानी से दिखाई देती है.

मोशन डिटेक्टर की भूमिका

मोशन डिटेक्टर नाम का यह उपकरण पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के लिए महत्वपूर्ण और कारगर टूल्स में से एक है. यह उपकरण आसपास या वातावरण में होने वाली किसी भी छोटी या बड़ी हलचल को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, भले ही वह हलचल इंसानी आंखें न देख पाएं. अगर किसी बंद और खाली कमरे में यह डिटेक्टर अचानक सक्रिय हो जाता है, जबकि वहां कोई इंसान, जानवर या ऐसी कोई वस्तु मौजूद नहीं होती जिसे इंसानी आंखों से देखा जा सके, तो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट उस जगह पर सुपरनैचरल पावर्स की मौजूदगी मान लेते हैं.

खुद संवाद स्थापित करने का दावा

पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट या एक्सपर्ट किसी स्थान या घर में सुपरनैचरल ऊर्जा या भूत-प्रेत से बात करने के लिए खुद ही संवाद स्थापित करने का दावा करते हैं. वे ऐसे सवाल या जवाब पूछते हैं, जो कथित रूप से उन प्रेत आत्माओं की जिंदगी से जुड़े होते हैं या फिर उन सुपरनैचरल ऊर्जाओं के जीवन से संबंधित किस्सों और बातों के बारे में जानकारी लेने का दावा करते हैं.

