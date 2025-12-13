UP BJP President Salary: नए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस खत्म होने वाला है. पार्टी की नॉमिनेशन और चुनाव प्रक्रिया 13 दिसंबर यानी कि आज पूरी हो जाएगी और ऑफिशल अनाउंसमेंट 14 दिसंबर को होने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी इस पद के लिए सबसे आगे है. इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को आखिर कितनी सैलरी मिलती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष को कितनी मिलती है सैलेरी

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद पूरी तरह से एक ऑर्गनाइजेशनल और पॉलिटिकल पद है. यह कोई संवैधानिक या फिर सरकारी पद नहीं है. इसी वजह से राज्य भाजपा अध्यक्ष को सरकारी खजाने से कोई सैलरी नहीं मिलती. मंत्री या फिर संवैधानिक अधिकारी के उलट इस पद के लिए कोई फिक्स्ड पे स्केल, ग्रेड पे या सैलरी स्लिप जारी नहीं की जाती. इस पद से जुड़ा सारा का सारा फाइनेंशियल सपोर्ट पार्टी के इंटरनल सिस्टम से आता है.

भाजपा द्वारा दिया जाने वाला मानदेय

वैसे तो कोई ऑफिशियल सैलरी नहीं है लेकिन भाजपा अपने मुख्य पदाधिकारी को मानदेय और ऑपरेशनल सपोर्ट देती है. वैसे तो नेशनल प्रेसिडेंट को हर महीने लगभग एक से डेढ़ लाख रुपए का मानदेय दिया जाता है लेकिन राज्य अध्यक्षों के लिए कोई ऑफीशियली घोषित आंकड़ा नहीं है. लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष को भी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टी फंड से मंथली मानदेय और भत्ते दिए जाते हैं.

कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं

फॉर्मल सैलरी न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को वैसी सुविधा मिलती हैं जो एक सीनियर मंत्री को मिलती हैं. पार्टी एक पूरी तरह से फर्निश्ड ऑफिस देती है, साथ ही एक पर्सनल सेक्रेटरी, पॉलीटिकल एडवाइजर और सपोर्ट स्टाफ भी दिया जाता है.

यात्रा, वाहन और रहने का खर्च

भाजपा उत्तर प्रदेश में पार्टी से जुड़े कामों के लिए हवाई, सड़क या रेल से होने वाली ऑफिशियल यात्रा का पूरा खर्च उठाती है. इस सफर के दौरान ड्राइवर के साथ वाहन, होटल में रुकने और खाने पीने का खर्च पार्टी द्वारा ही अरेंज किया जाता है. इसी के साथ राज्य अध्यक्ष को फर्निश्ड रहने की जगह दी जाती है.

चुने हुए पद पर होने पर अतिरिक्त सरकारी भत्ते

अगर पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते हुए संसद सदस्य बने रहते हैं तो उन्हें संसदीय नियमों के अनुसार सांसद की सैलरी और भत्ते अलग से मिलते रहेंगे. अगर कोई भी राज्य अध्यक्ष एमएलए या एमएलसी है तो उन्हें सरकार से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और ऑफिस भत्ता मिलता है.

दैनिक भत्ते, मेडिकल सुविधाएं और स्टाफ सपोर्ट

आधिकारिक दौरों या फिर लंबी बैठकों के दौरान राज्य अध्यक्ष दिए जाते हैं. यह आमतौर पर ₹1500 से ₹2000 प्रतिदिन होते हैं. मेडिकल सुविधा या तो पार्टी द्वारा या फिर नेता के पद के आधार पर सरकारी हक के तहत दी जाती है. इसी के साथ पर्सनल स्टाफ की सैलरी भी पार्टी द्वारा दी जाती है.

ये भी पढ़ें: किस जाति के लोग सबसे ज्यादा बने हैं बीजेपी अध्यक्ष? चेक कर लें अब तक के बीजेपी प्रेजिडेंट्स की लिस्ट