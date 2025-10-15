ईस्ट इंग्लैंड में अकेले हिंदू मंदिर पर बंद होने का खतरा, किसने बनवाया था इसे?

पूर्वी इंग्लैंड के पीटरबरो शहर में स्थित भारत हिंदू समाज मंदिर आज बंद होने के खतरे का सामना कर रहा है. यह मंदिर न सिर्फ पूजा का स्थान है, बल्कि हजारों हिंदू लोगों के लिए एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक सहारा भी है. इस मंदिर की स्थापना साल 1984 में की गई थी, और यह कैंब्रिजशायर, नॉरफॉक और लिंकनशायर के इलाकों में रहने वाले करीब 13,500 हिंदुओं की सेवा करता है. लेकिन अब यह मंदिर मुश्किल में है, क्योंकि पीटरबरो सिटी काउंसिल, जो इस इमारत की मालिक है, इसे बेचने की योजना बना रही है. मंदिर जिस परिसर में बना हुआ है, वह न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स कहलाता है और उसमें कुल सात यूनिट्स हैं. काउंसिल ने यह पूरी जगह बेचने के लिए बाजार में डाल दी है ताकि अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारा जा सके. ऐसे में चलिए जानते हैं कि जिसे ईस्ट इंग्लैंड में अकेले हिंदू मंदिर पर बंद होने का खतरा है, इसे किसने बनवाया था.

मंदिर की स्थापना और भूमिका

इस मंदिर की नींव 1984 में रखी गई थी, जब कुछ समर्पित हिंदू परिवारों ने स्थानीय समुदाय के लिए एक पूजा स्थल और सामाजिक केंद्र की जरूरत महसूस की, धीरे-धीरे यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि बुज़ुर्गों, बच्चों, महिलाओं और युवाओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बन गया. यहां कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए दोपहर का खाना हफ्ते में दो बार, डेमेंटिया और डायबिटीज पर गरूकता कार्यशालाएं,बॉलीवुड डांस, योग, ज़ुम्बा, और हिंदी व गुजराती भाषा की कक्षाएं और सामूहिक त्योहारों का आयोजन, जैसे नवरात्रि, दिवाली, आदि. मंदिर के अध्यक्ष किशोर लाडवा बताते हैं कि यह जगह खासतौर पर बुजुर्गों के लिए एक जीवन रेखा बन चुकी है. कई बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हैं और मंदिर ही उनके सामाजिक मेलजोल का एकमात्र स्थान है.

ईस्ट इंग्लैंड के एकमात्र हिंदू मंदिर को किसने बनवाया था?

पूर्वी इंग्लैंड में स्थित इस एकमात्र हिंदू मंदिर, भारत हिंदू समाज मंदिर की स्थापना स्थानीय हिंदू समुदाय ने मिलकर की थी. यह मंदिर 1984 में पीटरबरो के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था. इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पीटरबरो और आसपास के इलाकों, जैसे कैंब्रिजशायर, नॉरफॉक और लिंकनशायर में बसे हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर किया था. उन्होंने इसे अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया था. भारत हिंदू समाज नामक एक संगठन इस मंदिर को संचालित करता है. इस संगठन ने ही मंदिर को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. आज इसके अध्यक्ष किशोर लाडवा हैं.

