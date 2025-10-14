हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपकी घर की पार्टी में भी नाच सकती हैं नोरा फतेही, देने पड़ेंगे बस इतने पैसे

Nora Fatehi Performance: अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी की रौनक बॉलीवुड स्टाइल में दोगुनी हो जाए, तो नोरा फतेही को बुलाना एक ग्लैमरस विकल्प हो सकता है. चलिए जानें कि इसके लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Oct 2025 12:18 PM (IST)
अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी घर की पार्टी में बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेही स्टेज पर परफॉर्म करें तो यह सपना हकीकत बन सकता है. हालांकि, इसके लिए जेब थोड़ी भारी होनी चाहिए, क्योंकि नोरा फतेही की परफॉर्मेंस फीस आम कलाकारों से कहीं ज्यादा है. उनकी एक झलक के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं और अब आप चाहें तो उन्हें अपनी शादी, कॉकटेल पार्टी या बर्थडे इवेंट में लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, बस इसके लिए आपको लाखों रुपये चुकाने होंगे. 

कितनी है नोरा फतेही की फीस?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा फतेही भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली डांसर-एक्ट्रेस में शामिल हैं. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों की मानें तो वह किसी भी निजी कार्यक्रम या पार्टी में परफॉर्म करने के लिए करीब 25 लाख से 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अगर यह कोई हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग या बड़ा कॉर्पोरेट शो हो तो उनकी फीस 75 लाख से 2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

कौन कौन होगा नोरा की टीम में

नोरा फतेही की टीम में बैकअप डांसर, कोरियोग्राफर, टेक्निकल क्रू और सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल होते हैं, जिनका खर्च अलग से जोड़ा जाता है. यानी अगर आप अपनी पार्टी में नोरा को बुलाना चाहते हैं, तो स्टेज, साउंड, लाइटिंग, होटल और ट्रैवल सहित एक्स्ट्रा खर्च करीब 60-80 लाख रुपये तक जा सकता है. नोरा की फीस में आमतौर पर सिर्फ उनका परफॉर्मेंस चार्ज शामिल होता है. इसके अलावा आयोजक को एयरफेयर, होटल, सुरक्षा, तकनीकी सेटअप और उनके साथ आने वाली टीम का खर्च भी उठाना पड़ता है. यानी अगर आप उन्हें दिल्ली या मुंबई के बाहर बुलाते हैं, तो यह लागत और बढ़ सकती है.

छोटी पार्टी में भी संभव है परफॉर्मेंस

अगर आपकी पार्टी बहुत बड़ी नहीं है और आप सिर्फ एक छोटा डांस परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो यह भी संभव है. नोरा फतेही आमतौर पर 10-15 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए अलग पैकेज ऑफर करती हैं. कुछ एजेंसियों का कहना है कि छोटी फैमिली गेदरिंग या क्लब शो के लिए भी उन्हें बुक किया जा सकता है, बशर्ते इवेंट प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गनाइज हो.

इतनी फीस क्यों लेती हैं नोरा?

नोरा फतेही बॉलीवुड की टॉप डांसर हैं, जिनके दिलबर, साकी साकी, गर्मी और ओ साकी साकी जैसे गानों ने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हासिल किए हैं. उनकी एनर्जी और स्टाइल की वजह से उन्हें देश-विदेश में इवेंट्स के लिए लगातार ऑफर मिलते रहते हैं. यही वजह है कि उनकी मांग और फीस दोनों ऊंची हैं. वे न केवल भारत बल्कि दुबई, कनाडा और यूरोप में भी बड़े स्टेज शो करती हैं.

Published at : 14 Oct 2025 12:18 PM (IST)
