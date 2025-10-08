हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?

10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?

जब भी हमें किसी को मोबाइल पर कॉल करना होता है तो नंबर डायल करना पड़ता है. ये नंबर 10 डिजिट का होता है. क्या आपको पता है कि मोबाइल नंबर में सिर्फ 10 डिजिट्स ही क्यों होते हैं?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 08 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी हम किसी का नंबर डायल करते हैं तो कॉल करने से पहले अच्छे से चेक कर लेते है कि नंबर 10 डिजिट का है या नहीं. अगर गलती से कोई डिजिट मिस हो जाता है या एक भी डिजिट एक्स्ट्रा हो जाता है तो नंबर अवैध हो जाता है और कॉल नहीं लगती. क्या आपने कभी सोचा है कि  फोन नंबर हमेशा 10 डिजिट का ही क्यों होता है? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण?

क्या है 10 डिजिट्स का सीक्रेट?

भारत में चलने वाले NNP यानी नेशनल नंबरिंग प्लान की वजह से ही सभी फोन नंबर्स 10 डिजिट के होते हैं. हालांकि, साल 2003 तक भारत में 9 अंकों का फोन नंबर इस्तेमाल होता था, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी के मद्देनजर और कई नए फोन नंबर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए TRAI ने इसे 10 डिजिट का कर दिया. 

10 डिजिट्स करेंगी प्रॉब्लम सॉल्व

आमतौर पर लोग ये बात नहीं जानते हैं कि फोन नंबर कैसे बनाए जाते हैं और हर इंसान का नंबर दूसरे से अलग कैसे होता है? दरअसल, नंबर की संख्या 0 से 9 होने पर केवल 10 अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं, जिन्हें 10 लोग इस्तेमाल करेंगे. वहीं 2 डिजिट्स का फोन नंबर होने पर 0 से लेकर 99 तक नंबर इस्तेमाल करके 100 नए नंबर बनाए जा सकते हैं. ऐसे में फोन नंबर में 10 डिजिट रखे गए, जिससे करोड़ों नए नंबर बनाएं जा सकें. 

क्यों चाहिए इतने नंबर्स?

बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आज हर किसी इंसान के पास मोबाइल फोन मौजूद है. ऐसे में जितने मोबाइल उतनी सिम और उतने ही नए नंबर. दरअसल, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में इस समस्या को सुलझाने के लिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रखा गया. कैलकुलेशन के मुताबिक, इससे एक हजार करोड़ नए नंबर बनाए जा सकेंगे और फ्यूचर में भी लोगों को अलॉट किए जा सकेंगे. 

किन देशों में कम डिजिट के हैं मोबाइल नंबर?

बता दें कि हर देश अपनी आबादी के हिसाब से मोबाइल नंबर के डिजिट तय करता है. जैसे आइसलैंड की आबादी महज 4 लाख है. ऐसे में वहां सिर्फ 7 डिजिट के ही मोबाइल नंबर रखे गए हैं. वहीं, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, मकाऊ, निकारागुआ और स्लोवेनिया आदि देशों में मोबाइल नंबर सिर्फ 8 डिजिट के ही हैं. 

क्या ज्यादा डिजिट के भी हो सकते हैं मोबाइल नंबर?

अब सवाल उठता है कि अगर भारत की आबादी 10 डिजिट वाले सभी मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में 11 या 12 डिजिट के मोबाइल नंबर भी जारी किए जा सकते हैं, जिससे अरबों नए कॉम्बिनेशन बनाए जा सकेंगे.

इसे भी पढ़ें: दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Mobile Phones National Numbering Plan Phone Numbers 10 Digit Mobile Number Mobile Numbers In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

EPFO से ज़्यादा Pension पाने का रास्ता खुला! Kerala High Court का ऐतिहासिक फैसला| Paisa Live
IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
33000 करोड़ की घोषणाएं: क्या बिहार की अर्थव्यवस्था इसे सह पाएगी?| Paisa Live
Akhilesh Azam Meeting: आजम खान के घर 'सीक्रेट' मीटिंग, क्या खत्म होगी SP की 'नाराजगी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Mehram Nagar History: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
हेल्थ
Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
शिक्षा
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget