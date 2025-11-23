हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNew Labour Codes: क्या नए लेबर लॉ से कम हो जाएगी आपकी सैलरी, जान लें एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे ऐसा?

New Labour Codes: क्या नए लेबर लॉ से कम हो जाएगी आपकी सैलरी, जान लें एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे ऐसा?

New Labour Codes: सरकार ने नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में कमी आ सकती है. आइए जानें कि अगर ऐसा होगा, तो आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

New Labour Codes: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. देश में 29 पुराने श्रम कानूनों को सीमित करके 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं. इन बदलावों के बाद न केवल ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन जैसे रिटायरमेंट फंड मजबूत होंगे, बल्कि बहुत से कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी भी प्रभावित हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आपकी सैलरी कम हो जाएगी? इसका पूरा असर जानना बेहद जरूरी है.

क्या हुआ है बदलाव?

29 पुराने श्रम कानूनों को जोड़कर और उसमें बदलाव करके 4 नए लेबर कोड बना दिए गए हैं. इस बदलाव का मकसद सभी नियमों को सरल बनाना और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है. नए कोड के तहत फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और गिग वर्कर अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं. इसमें ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन जैसी सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है. कंपनियों के लिए नियम अब आसान हो गए हैं और ज्यादा कर्मचारी अब इन लाभों का हकदार होंगे, लेकिन कर्मचारियों के बीच सवाल यही है कि नए कानून से उनकी टेक-होम सैलरी प्रभावित होगी या नहीं.

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए कानून में ‘मजदूरी’ की परिभाषा बदल गई है. अब बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे. नियोक्ताओं को तय करना होगा कि कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम 50% डीए और अन्य अलाउंस से जुड़े. इसका मतलब यह हुआ कि अब ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ जैसी रिटायरमेंट सुविधाओं में सीधा असर आएगा. कुल वेतन में बदलाव के कारण टेक-होम सैलरी घट सकती है. 

क्या टेक-होम सैलरी कम हो सकती है?

ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन अब ‘मजदूरी’ के आधार पर होगा, जिसमें बेसिक सैलरी, एचआरए, वाहन भत्ते को छोड़कर बाकी सभी भत्ते शामिल होंगे. इसका उद्देश्य सैलरी की समान परिभाषा और पुराने कानूनों की खामियों को दूर करना है. लेकिन इस बदलाव का असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर भी पड़ेगा. अगर नियोक्ता अपने खर्च को कम करने के लिए भत्तों में कटौती करते हैं, तो टेक-होम सैलरी घट सकती है.

फायदे भी हैं, लेकिन सावधानी जरूरी

एक्सपर्ट्स की मानें तो टेक-होम सैलरी पर असर पड़ सकता है, लेकिन नए लेबर कोड के फायदे भी कम नहीं हैं. इससे रिटायरमेंट फंड मजबूत होंगे, ग्रेच्युटी और पीएफ के दायरे में सुधार होगा, फिक्स्ड टर्म, कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएगा. इसका मतलब है कि लंबी अवधि में कर्मचारी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बेहतर होगी. 

यह भी पढ़ें: Gold Price in India: आज 5 लाख का सोना खरीदा तो 2030 में कितने का होगा, कितना बढ़ जाएगा पैसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
New Labour Codes New Labour Law India Labour Code 2025 Employee Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
School Holidays Delhi: दिसंबर में कितने दिन रहेंगे बच्चों के स्कूल? दिल्ली-एनसीआर वाले नोट कर लें तारीख
दिसंबर में कितने दिन रहेंगे बच्चों के स्कूल? दिल्ली-एनसीआर वाले नोट कर लें तारीख
ब्यूटी
Common Perfume Mistakes: परफ्यूम लगाते वक्त भूलकर भी मत करना ये 4 गलतियां, वरना लोग आपको करेंगे इग्नोर
परफ्यूम लगाते वक्त भूलकर भी मत करना ये 4 गलतियां, वरना लोग आपको करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget