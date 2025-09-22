Global Innovation Index: इनोवेशन की मदद से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है. हर साल दुनिया के सभी देशों को इनोवेशन की क्षमता और डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आधार पर रैंक किया जाता है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट से पता चलता है की इनोवेशन में कौन सा देश दुनिया में सबसे आगे है और इस लिस्ट में भारत के पायदान पर है.

इनोवेशन में कौन सबसे आगे

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने एक बार फिर से बाजी मारी है और अपने टॉप स्पॉट को बरकरार रखा है. यह लगातार 14वां साल है जब स्विट्जरलैंड सूची में पहले स्थान पर है. 133 देश में स्विट्जरलैंड ने 67.5 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है. स्विट्जरलैंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इकोनामिक स्ट्रेटजी को एक साथ मिलकर अपना वर्ल्ड क्लास इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है.

बाकी देशों के स्थान

स्वीडन ने 64.5 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान को प्राप्त किया है. अमेरिका ने 62.4 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान को प्राप्त किया है. इसी के साथ चौथा स्थान पर सिंगापुर है और यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय देशों में पांचवें स्थान पर है.

भारत किस पायदान पर

अगर भारत की बात करें तो इसे अक्सर स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल हब के रूप में जाना जाता है. भारत में भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में काफी बेहतर सुधार दिखाई है. 2024 में भारत ने 133 देश में से 39वें स्थान को प्राप्त किया. आपको बता दें कि 2015 में भारत का वैश्विक स्तर पर 81वां स्थान था.

भारत अब केंद्रीय और साउथ एशिया क्षेत्र में इनोवेशन को लीड कर रहा है. इसी के साथ भारत कम मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है. भारत में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सिर्फ कुछ एक दो शहरों तक सीमित नहीं हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर दुनिया के टॉप 100 S&T क्लस्टर में शामिल हैं.

